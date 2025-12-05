Πάτρα: Ημερίδα από το Ίδρυμα Ανδρέα Παπανδρέου σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο για τον εκφοβισμό και τη βία στην Εκπαίδευση

Το Ίδρυμα Ανδρέα Παπανδρέου σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Πατρών, διοργανώνουν ημερίδα με θέμα: "Εκφοβισμός και βία στην Εκπαίδευση: Πολιτικές, Θεσμοί και Παιδαγωγικές Παρεμβάσεις", την Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου 2025 και ώρα 18:00, στην Αίθουσα Τελετών « Οδυσσέας Ελύτης» του Πανεπιστημίου Πατρών.

Η πρωτοβουλία, αναφέρει η ανακοίνωση του Ιδρύματος, αποσκοπεί στην ενίσχυση του δημόσιου διαλόγου και στην ανάδειξη καλών πρακτικών και πολιτικών για την πρόληψη του εκφοβισμού, την ψυχοκοινωνική στήριξη των μαθητών αλλά και την αντιμετώπιση κάθε μορφής βίας στην εκπαιδευτική κοινότητα.

Την εκδήλωση θα προλογίσουν ο Γιώργος A. Παπανδρέου, πρώην Πρωθυπουργός και Πρόεδρος του ΙΑΠ και ο Χρήστος Ι. Μπούρας, Πρύτανης του Πανεπιστημίου Πατρών.