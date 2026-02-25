Πύργος: Περίεργο περιστατικό σε σχολείο- Παλιός μαθητής πρωταγωνιστής σε επεισόδιο με «ακουαφόρτε»

Ένα περίεργο και συνάμα αδιανόητο περιστατικό εξετάζουν οι αστυνομικές και εκπαιδευτικές αρχές στον Πύργο το πρωί της Τετάρτης.

Παλιός μαθητής, 23 ετών σήμερα, μετέβη στο σχολείο που είχε ολοκληρώσει την εκπαίδευσή του το πρωί και μπήκε στο χώρο μαζί με άλλους μαθητές.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, ο νεαρός, πήγε στις τουαλέτες, όπου φέρεται να χρησιμοποίησε ένα μπουκάλι γνωστού αναψυκτικού τύπου κόλα, το οποίο μισοάδειασε και μετά φέρεται να συμπλήρωσε με καυστικό υγρό - υδροχλωρικό οξύ (ακουαφόρτε) και να το άφησε εκεί με σκοπό κάποιος να το δει και να το πιει, εκτίμηση που ερευνούν οι αρχές, όπως γράφει το ilialive.gr.

Ο παλιός μαθητής έγινε αντιληπτός και φέρεται να απείλησε τους καθηγητές που πήγαν να επιληφθούν με το υδροχλωρικό οξύ.

Οι εκπαιδευτικοί ενημέρωσαν την Αστυνομία που παρενέβη και απομάκρυνε τον 23χρονο, ο οποίος προσήχθη, ενώ κλήθηκε και η Πυροσβεστική Υπηρεσία Πύργου για την απομάκρυνση της φιάλης με το μείγμα κόλας και υδροχλωρικού οξέως, η οποία είχε διασταλεί αλλά δεν είχε γίνει έκρηξη.