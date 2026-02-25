Διασωληνωμένος στο Τζάνειο με μηνιγγίτιδα 22χρονος από τον Πύργο

Νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση από το βράδυ της Τρίτης
Σε σοβαρή κατάσταση νοσηλεύεται ένας νεαρός άντρας 22 ετών από τον Πύργο στο Τζάνειο Νοσοκομείο με μηνιγγίτιδα.
Σύμφωνα με πληροφορίες, ο νεαρός εισήχθη στο νοσοκομείο του Πύργου χθες Τρίτη με σοβαρά συμπτώματα και υψηλό πυρετό. Η κατάσταση της υγείας του επιδεινώθηκε πολύ γρήγορα και αμέσως οι γιατροί προχώρησαν σε διασωλήνωση για να σταθεροποιηθεί η λειτουργία των ζωτικών του οργάνων, όπως γράφει το ilialive.gr.
Η κατάσταση της υγείας του κρίθηκε αρκετά σοβαρή με αποτέλεσμα να διακομισθεί στο Τζάνειο Νοσοκομείο όπου και νοσηλεύεται.
