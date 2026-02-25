Η Περιφέρεια Δυτ. Ελλάδας υποδέχθηκε εκπροσώπους της FECC στο πλαίσιο του Πατρινού Καρναβαλιού 2026

Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας υποδέχθηκε το Σάββατο 21 Φεβρουαρίου 2026 εκπροσώπους της FECC – Federation of European Carnival Cities, οι οποίοι βρέθηκαν στην Πάτρα στο πλαίσιο των εκδηλώσεων του Πατρινού Καρναβαλιού.

Η επίσκεψη των τεσσάρων μελών της FECC – Federation of European Carnival Cities από το Μαυροβούνιο, τη Σερβία και τα Κανάρια Νησιά πραγματοποιήθηκε έπειτα από πρωτοβουλία της Καρναβαλικής Ακαδημίας Πάτρας με τη συμβολή του πληρώματος 94 και είχε ως στόχο να παρακολουθήσουν από κοντά το πλούσιο πρόγραμμα του τριημέρου του Καρναβαλιού.

Την πρώτη ημέρα, τους προσκεκλημένους καλωσόρισαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Καρναβαλικής Ακαδημίας, παρουσία του Προέδρου του Οργανισμού Καρναβαλιού, Παυλου Σκούρα, ενώ το Σάββατο, τους εκπροσώπους της FECC υποδέχθηκαν στα γραφεία της Περιφέρειας ο Φωκίων Α. Ζαΐμης, Αντιπεριφερειάρχης Αχαΐας, και ο Παναγιώτης Σακελλαρόπουλος, Αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκαν προοπτικές ενίσχυσης της διεθνούς συνεργασίας.

«Η παρουσία της Ομοσπονδίας Ευρωπαϊκών Πόλεων Καρναβαλιού στην περιοχή μας επιβεβαιώνει τον σημαντικό ρόλο που διαδραματίζει το Πατρινό Καρναβάλι στις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες. Η Πάτρα, δικαίως, είναι η πρωτεύουσα του Καρναβαλιού. Σκοπός μας είναι να ενισχυθεί η συμμετοχή μας στην FECC, να συζητήσουμε δράσεις με τα μέλη της FECC, με στόχο την προβολή και εξωστρέφεια του καρναβαλιού και κατ’ επέκταση την επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος», δήλωσε ο κ. Ζαΐμης.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στη σημασία του καρναβαλιού ως μοχλού οικονομικής - τουριστικής ανάπτυξης και ανταλλαγής απόψεων και ιδεών. «Το καρναβάλι της Πάτρας, δεν είναι μόνο μια μεγάλη γιορτή, αποτελεί μοχλό ανάπτυξης και τουριστικής προβολής. Μέσα από την συμμετοχή μας σε κοινές ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες, τη συνεργασία και το διάλογο δίνουμε νέες προοπτικές στο θεσμό μας», τόνισε ο κ. Σακελλαρόπουλος.

Στη συνέχεια, οι προσκεκλημένοι επισκέφθηκαν το Ρωμαϊκό Ωδείο της Πάτρας, απολαμβάνοντας μία σύντομη ξενάγηση και έπειτα συμμετείχαν στην επίσημη φωτογράφιση των μελών της Καρναβαλικής Ακαδημίας στις σκάλες της οδού Αγίου Νικολάου, σε μία συμβολική στιγμή ενότητας και φιλίας.

Το Σάββατο 21/2 το βράδυ παρακολούθησαν την νυχτερινή ποδαράτη παρέλαση του Καρναβαλιού από τη θέση των επισήμων, ζώντας από κοντά το καρναβαλικό πνεύμα και τη μαζική συμμετοχή του κόσμου. Την Κυριακή 22/2 το πρωί ως επίσημοι προσκεκλημένοι της Καρναβαλικής Ακαδημίας, οι εκπρόσωποι της FECC έζησαν τη λαμπρότητα της Μεγάλης Παρέλασης. Η καρναβαλική εμπειρία που ολοκληρώθηκε με τη θέαση της καύσης του Βασιλιά Καρνάβαλου και των πυροτεχνημάτων.