Τα Αρσάκεια Σχολεία Πατρών συγχαίρουν τους μαθητές που αρίστευσαν στο μαθητικό Διαγωνισμό «Ο Ευκλείδης»

Οι Διευθυντές του Αρσακείου Λυκείου και Αρσακείου Γυμνασίου Πατρών καθώς και οι σύλλογοι καθηγητών των σχολείων εκφράζουν τα θερμά συγχαρητήρια στη μαθήτρια της Β΄ Γυμνασίου Κοντορίνη Αγλαΐα-Ελένη και στους μαθητές της Γ΄ Γυμνασίου Κατριβέση Μάξιμο και της Ά Λυκείου Κοντορίνη Κωνσταντίνο-Παλαιολόγο για την επιτυχία τους στο διαγωνισμό της Μαθηματικής Εταιρείας «Ο Ευκλείδης», ο οποίος πραγματοποιήθηκε στις 17 Ιανουαρίου 2026.

"Η συμμετοχή σε τέτοιους διαγωνισμούς αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της εκπαιδευτικής φιλοσοφίας των Αρσακείων Σχολείων και για αυτό το λόγο ευχόμαστε καλή επιτυχία στην 3η φάση του διαγωνισμού «Ο Αρχιμήδης» που θα γίνει το Σάββατο 27/2/2026.

Τους μαθητές καθοδήγησαν οι μαθηματικοί των Αρσακείων Σχολείων, Κωνσταντίνος Καρδαράκος, Γεώργιος Θεοδωρόπουλος, Αθανάσιος Μητρούλιας" αναφέρει η σχετική ανακοίνωση.