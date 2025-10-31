Στο πόδι για το λουκέτο στα ΕΛΤΑ- Ποια καταστήματα κλείνουν στην Αχαΐα- Συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας

Έντονες αντιδράσεις προκαλεί το κλείσιμο τριών υποκαταστημάτων των ΕΛΤΑ σε Καλάβρυτα και Ερυμάνθεια, με κατοίκους και τοπικούς φορείς να εκφράζουν αγανάκτηση και ανησυχία για τις συνέπειες που θα έχει η απόφαση στις απομακρυσμένες περιοχές.

Ζητούν την άμεση ανάκλησή της και τη διασφάλιση ότι οι ταχυδρομικές υπηρεσίες θα παραμείνουν προσβάσιμες για όλους.

Στην Αχαΐα, αναστέλλεται η λειτουργία έξι υποκαταστημάτων, Κλειτορίας και Δάφνης Δήμου Καλαβρύτων, Χαλανδρίτσας Δήμου Ερυμάνθου, Ακράτας-Αιγείρας Δήμου Αιγιαλείας και Βραχνεϊκων, Πάτρας 3 (Νότιο Διαμέρισμα) Δήμου Πατρέων.

Στο πλαίσιο των κινητοποιήσεων, αύριο, Σάββατο, έχουν προγραμματιστεί συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας στην Κλειτορία (στις 13:00) και στη Δάφνη (στις 11:30), με τη συμμετοχή της δημοτικής αρχής Καλαβρύτων και κατοίκων.

Θανάσης Παπαδόπουλος: «Απομονώνουν την ύπαιθρο και μας αφήνουν μόνους»

Ο πρόεδρος της ΠΕΔ Δυτικής Ελλάδας και δήμαρχος Καλαβρύτων, Θανάσης Παπαδόπουλος, τονίζει στο thebest.gr: «Αρχικά, ως Περιφερειακή Ένωση Δήμων Δυτικής Ελλάδας (ΠΕΔ), σε συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ομόφωνα εκδώσαμε ψήφισμα διαμαρτυρίας για την ενέργεια του Υπερταμείου -γιατί εκεί ανήκουν τα ΕΛΤΑ- να κλείσει με “ξαφνικό θάνατο” 220 υποκαταστήματα. Με την απόφαση αυτή, δημιουργούν ένα τεράστιο πρόβλημα σε απομακρυσμένες περιοχές όπως η Κλειτορία και η Δάφνη του Δήμου Καλαβρύτων. Δημιουργούν, επιπλέον, πρόβλημα ερημοποίησης της υπαίθρου. Στην Κλειτορία εξυπηρετούνται 24 χωριά και άλλα 18 στη Δάφνη. Λέγοντας στην ανακοίνωσή τους ότι από τη Δευτέρα θα εξυπηρετούνται από τα ΕΛΤΑ Καλαβρύτων, είναι σαν να τους λένε να πάνε 65 χιλιόμετρα από τη Δάφνη στα Καλάβρυτα για να εξυπηρετηθούν. Και μιλάμε για μια ορεινή, δύσβατη περιοχή, που το χειμώνα, λόγω του χιονιού, πολλές φορές οι δρόμοι είναι κλειστοί. Ας μας πουν, ποιος θα κάνει τόσα χιλιόμετρα για να στείλει γράμμα ή δέμα».

Ο κ. Παπαδόπουλος επισημαίνει ότι το κλείσιμο των υποκαταστημάτων των ΕΛΤΑ έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά παρόμοιων ενεργειών που αποδυναμώνουν την ύπαιθρο. «Το κλείσιμο των ΕΛΤΑ συνοδεύεται και από το κλείσιμο της ΔΟΥ, του ΙΚΑ, των τραπεζών, αλλά και τον περιορισμό των αστυνομικών τμημάτων. Μείναμε εμείς, οι Δήμοι, να κρατήσουμε την ύπαιθρο όρθια, με πολλές αρμοδιότητες αλλά χωρίς πόρους και προσωπικό. Αυτό γίνεται μια εβδομάδα πριν από το συνέδριο της ΚΕΔΕ στην Αλεξανδρούπολη. Θα θέσω το θέμα ως πρόεδρος της ΠΕ. Η στάση μας είναι απαράδεκτη. Δεν μπορούμε να δεχόμαστε χωρίς διαμαρτυρία όλα όσα αποφασίζουν για εμάς χωρίς εμάς. Δεν αντέχουμε άλλο».

Ο δήμαρχος Καλαβρύτων δεν κρύβει την οργή του για την πολιτική που, όπως λέει, απομακρύνει τον πολίτη από το κράτος: «Βρισκόμαστε σε μια εποχή που η χώρα μας δεν κυβερνάται από εμάς, δεν κυβερνάται από ελληνικές κυβερνήσεις, αλλά από κυβερνήσεις που είναι εκτός από εμάς. Πρόκειται για απαράδεκτες καταστάσεις. Δεν είναι μόνο τα ΕΛΤΑ. Πρόσφατα είχαμε την υποβάθμιση του νοσοκομείου Καλαβρύτων, που θέλουν να συγχωνεύσουν με του Αιγίου, τη μείωση στα δρομολόγια του Οδοντωτού από την Hellenic Train. Η κατάσταση γίνεται ανυπόφορη και ανοίγεται ένας πόλεμος με το κράτος και την κυβέρνηση. Θέλουμε τα κόμματα να αντιδράσουν και να δούμε πώς θα βοηθήσουν και τι θα κάνουν. Εμείς διαμαρτυρόμαστε και προχωρούμε προς αυτή την κατεύθυνση».

Θόδωρος Μπαρής: «Τα γεροντάκια έκλαιγαν- Η κατάσταση δεν αντέχεται»

Από την πλευρά του, ο δήμαρχος Ερυμάνθου, Θόδωρος Μπαρής, μιλώντας στο thebest.gr αναδεικνύει την κοινωνική διάσταση του ζητήματος: «Θα σας πω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα, που νομίζω τα λέει όλα. Χθες συζητούσα με μια εργαζόμενη στα ΕΛΤΑ και μου είπε ότι πήγαιναν τα γεροντάκια στο υποκατάστημα της Χαλανδρίτσας και έκλαιγαν. Το γεγονός αυτό αποτυπώνει όλη την κατάσταση που έχει δημιουργηθεί. Υπάρχουν ηλικιωμένοι άνθρωποι που δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν ούτε τις ηλεκτρονικές δομές, ούτε να μετακινηθούν. Και τώρα μαθαίνουμε ότι θα εξυπηρετούνται από ιδιωτικό γραφείο στο Βασιλικό. Σε περιοχές όπως αυτές, αυτό δεν μπορεί να λειτουργήσει».

Ο κ. Μπαρής υπογραμμίζει ότι το πρόβλημα είναι πανελλαδικό, αλλά πλήττει ιδιαίτερα την Αχαΐα: «Ο ιδιώτης που έχει την ευθύνη των ΕΛΤΑ επιχορηγείται από την Πολιτεία για να ενισχύεται σε περιοχές όπως η Χαλανδρίτσα. Το ζήτημα είναι πανελλαδικό, αλλά εμάς μας αφορά περισσότερο, γιατί είμαστε από τους Δήμους που δεν θα έχουν κανένα απολύτως υποκατάστημα. Δημιουργούνται τεράστια προβλήματα για τους ηλικιωμένους και γενικότερα για όλους όσοι θα πρέπει πλέον να μετακινούνται για να εκπληρώσουν υποχρεώσεις που μέχρι τώρα διεκπεραιώνονταν στα ΕΛΤΑ».

ΠΕΔ: Κινητοποιήσεις από τη Δευτέρα

Χθες, Πέμπτη, πραγματοποιήθηκε κατεπείγουσα έκτακτη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΠΕΔ Δυτικής Ελλάδας, με αφορμή την απόφαση για αναστολή ή κατάργηση υποκαταστημάτων ΕΛΤΑ σε όλη τη Δυτική Ελλάδα.

Η ΠΕΔ, σε συνεργασία με όλους τους Δήμους της Περιφέρειας, αποφάσισε σειρά κινητοποιήσεων, που ξεκινούν τη Δευτέρα 3 Νοεμβρίου, με διαμαρτυρίες στις 10 το πρωί έξω από τα καταστήματα των ΕΛΤΑ και τα δημαρχεία, καθώς και παραστάσεις διαμαρτυρίας στα κεντρικά καταστήματα των ΕΛΤΑ στις έδρες των Περιφερειακών Ενοτήτων Αχαΐας, Ηλείας και Αιτωλοακαρνανίας.