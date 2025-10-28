Έντονη διαμαρτυρία για το κλείσιμο του Καταστήματος ΕΛ.ΤΑ. Χαλανδρίτσας

Έντονη είναι η αντίδραση του Δήμου Ερυμάνθου στην απόφαση για το κλείσιμο του Καταστήματος ΕΛ.ΤΑ. στη Χαλανδρίτσα.

Ο Δήμαρχος Θεόδωρος Μπαρής, με επιστολή του προς τη Διοίκηση των Ελληνικών Ταχυδρομείων, εκφράζει την κατηγορηματική αντίθεση της δημοτικής αρχής και της τοπικής κοινωνίας, κάνοντας λόγο για απόφαση που υποβαθμίζει την ποιότητα ζωής των κατοίκων και εντείνει την απομόνωση της ορεινής και ημιορεινής περιοχής.

Η επιστολή

Κύριε Διευθύνοντα Σύμβουλε,

Η απόφαση για το κλείσιμο του Κεντρικού Καταστήματος των ΕΛΤΑ στη Χαλανδρίτσα, στο πλαίσιο της πανελλαδικής αναδιάρθρωσης του δικτύου των Ελληνικών Ταχυδρομείων, προκαλεί έντονη ανησυχία και δικαιολογημένη αγανάκτηση στην τοπική κοινωνία του Δήμου Ερυμάνθου.

Η Χαλανδρίτσα δεν αποτελεί απλώς μία ακόμη κοινότητα. Είναι η διοικητική και εμπορική έδρα του Δήμου Ερυμάνθου, εξυπηρετώντας καθημερινά δεκάδες επαγγελματίες, αγρότες, ηλικιωμένους και κατοίκους των γύρω χωριών. Το κατάστημα των ΕΛΤΑ λειτουργεί επί δεκαετίες ως σημείο αναφοράς, εξυπηρέτησης και κοινωνικής συνοχής για ολόκληρη την περιοχή.

Το κλείσιμό του δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται ως μια απλή διοικητική πράξη. Συνιστά ένα ακόμη βήμα υποβάθμισης της ποιότητας ζωής των δημοτών και περαιτέρω απομόνωσης της ορεινής και ημιορεινής υπαίθρου. Οι κάτοικοι θα αναγκαστούν να διανύουν δεκάδες χιλιόμετρα για την εξυπηρέτηση βασικών συναλλαγών, με σημαντικό κόστος σε χρόνο, χρήμα και ασφάλεια, ιδίως για τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες.

Ο Δήμος Ερυμάνθου εκφράζει κατηγορηματικά την αντίθεσή του στην απόφαση αυτή και:

• Εκφράζει την έντονη διαμαρτυρία, την δυσαρέσκεια και την αντίθεσή του για το κλείσιμο του Ταχυδρομικού Καταστήματος Χαλανδρίτσας στον Δήμο Ερυμάνθου και γενικά στη συρρίκνωση του δικτύου καταστημάτων ΕΛ.ΤΑ. στην Ελληνική Επαρχία.

• Επισημαίνει την αναγκαιότητα της παραμονής του καταστήματος ΕΛ.ΤΑ. στη Χαλανδρίτσα, έδρα του Δήμου.

• Ζητά να ληφθούν υπόψη οι ιδιαίτερες κοινωνικές και οικονομικές συνθήκες που επικρατούν στην περιοχή, οι ανάγκες και οι ιδιαιτερότητες των κατοίκων του Δήμου.

• Καλεί τη Διοίκηση των ΕΛ.ΤΑ. να λάβει σοβαρά υπόψη το αίτημα του Δήμου και να ανακαλέσει την απόφασή της για αναστολή λειτουργίας του καταστήματός της στη Χαλανδρίτσα.

• Ζητά την παρέμβαση την συμπαράσταση και την αρωγή της Ελληνικής Κυβέρνησης, των ΕΛ.ΤΑ. και όλων των αρμοδίων, ώστε το Ταχυδρομικό Κατάστημα Χαλανδρίτσας, να συνεχίσει απρόσκοπτα τη λειτουργία του παρέχοντας υπηρεσίες υψηλής ποιότητας, οι οποίες απαιτούνται σε μία απομακρυσμένη περιοχή, όπως είναι ο Δήμος Ερυμάνθου.

Σε μια εποχή που γίνεται συνεχής αναφορά στην ισόρροπη ανάπτυξη και τη στήριξη της περιφέρειας, τέτοιες αποφάσεις αναιρούν στην πράξη κάθε σχετική δέσμευση και πλήττουν ευθέως τη βιωσιμότητα των τοπικών κοινωνιών.

Η τοπική κοινωνία του Ερυμάνθου έχει αποδείξει κατ’ επανάληψη ότι δεν μένει σιωπηλή απέναντι στην αδικία. Το ίδιο θα πράξει και τώρα.