Το ΠΑΣΟΚ Αχαΐας για το κλείσιμο των ΕΛΤΑ στη Χαλανδρίτσα

Τι αναφέρει η ανακοίνωση
Το ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής εκφράζει την έντονη αντίθεσή του στο κλείσιμο του Κεντρικού Καταστήματος των ΕΛΤΑ στη Χαλανδρίτσα, τονίζοντας ότι η απόφαση αυτή συνιστά σοβαρή υποβάθμιση των δημόσιων υπηρεσιών στον Δήμο Ερυμάνθου και ενισχύει την περιφερειακή απομόνωση της περιοχής.
Σε σχετική ανακοίνωσή της η Ν.Ε. ΠΑΣΟΚ Αχαΐας αναφέρει:
"Το ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής εκφράζει την έντονη αντίθεσή του στην απόφαση για το κλείσιμο του Κεντρικού Καταστήματος ΕΛΤΑ στη Χαλανδρίτσα.
Ο Δήμος Ερυμάνθου είναι ο μοναδικός δήμος του Νομού Αχαΐας που θα μείνει χωρίς κεντρικό ταχυδρομικό κατάστημα. Η εξέλιξη αυτή συνιστά σοβαρή υποβάθμιση των παρεχόμενων δημόσιων υπηρεσιών, δημιουργεί ανισότητες στην πρόσβαση των κατοίκων σε βασικές συναλλαγές και ενισχύει την περιφερειακή απομόνωση.
Η Χαλανδρίτσα αποτελεί σημείο αναφοράς και εξυπηρέτησης τόσο για τους επαγγελματίες και αγρότες, όσο και για τους ηλικιωμένους και τις ευάλωτες ομάδες του Δήμου Ερυμάνθου. Η απόφαση αυτή αγνοεί πλήρως τις ανάγκες τους και πλήττει ευθέως το βιοτικό τους επίπεδο.
Το ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής ζητά:
Άμεση αναστολή ή ανάκληση της συγκεκριμένης απόφασης.
Διαβούλευση με την Τοπική Αυτοδιοίκηση και την κοινωνία του Δήμου Ερυμάνθου.
Υιοθέτηση πολιτικών που ενισχύουν και δεν αποδυναμώνουν τις δημόσιες δομές στην περιφέρεια.
Η πολιτεία δεν μπορεί να αποδέχεται το κλείσιμο κρίσιμων δομών εξυπηρέτησης σε περιοχές που δοκιμάζονται δημογραφικά και αναπτυξιακά. Ο Δήμος Ερυμάνθου δεν θα επιτρέψουμε να μείνει πίσω.
Στεκόμαστε στο πλευρό των δημοτών και θα συνεχίσουμε να διεκδικούμε ισότιμη πρόσβαση σε όλες τις απαραίτητες υπηρεσίες".
