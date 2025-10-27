Το ΠΑΣΟΚ Αχαΐας για το κλείσιμο των ΕΛΤΑ στη Χαλανδρίτσα

Το ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής εκφράζει την έντονη αντίθεσή του στο κλείσιμο του Κεντρικού Καταστήματος των ΕΛΤΑ στη Χαλανδρίτσα, τονίζοντας ότι η απόφαση αυτή συνιστά σοβαρή υποβάθμιση των δημόσιων υπηρεσιών στον Δήμο Ερυμάνθου και ενισχύει την περιφερειακή απομόνωση της περιοχής.

Σε σχετική ανακοίνωσή της η Ν.Ε. ΠΑΣΟΚ Αχαΐας αναφέρει:

"Το ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής εκφράζει την έντονη αντίθεσή του στην απόφαση για το κλείσιμο του Κεντρικού Καταστήματος ΕΛΤΑ στη Χαλανδρίτσα.

Ο Δήμος Ερυμάνθου είναι ο μοναδικός δήμος του Νομού Αχαΐας που θα μείνει χωρίς κεντρικό ταχυδρομικό κατάστημα. Η εξέλιξη αυτή συνιστά σοβαρή υποβάθμιση των παρεχόμενων δημόσιων υπηρεσιών, δημιουργεί ανισότητες στην πρόσβαση των κατοίκων σε βασικές συναλλαγές και ενισχύει την περιφερειακή απομόνωση.

Η Χαλανδρίτσα αποτελεί σημείο αναφοράς και εξυπηρέτησης τόσο για τους επαγγελματίες και αγρότες, όσο και για τους ηλικιωμένους και τις ευάλωτες ομάδες του Δήμου Ερυμάνθου. Η απόφαση αυτή αγνοεί πλήρως τις ανάγκες τους και πλήττει ευθέως το βιοτικό τους επίπεδο.

Το ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής ζητά:

Άμεση αναστολή ή ανάκληση της συγκεκριμένης απόφασης.

Διαβούλευση με την Τοπική Αυτοδιοίκηση και την κοινωνία του Δήμου Ερυμάνθου.

Υιοθέτηση πολιτικών που ενισχύουν και δεν αποδυναμώνουν τις δημόσιες δομές στην περιφέρεια.

Η πολιτεία δεν μπορεί να αποδέχεται το κλείσιμο κρίσιμων δομών εξυπηρέτησης σε περιοχές που δοκιμάζονται δημογραφικά και αναπτυξιακά. Ο Δήμος Ερυμάνθου δεν θα επιτρέψουμε να μείνει πίσω.

Στεκόμαστε στο πλευρό των δημοτών και θα συνεχίσουμε να διεκδικούμε ισότιμη πρόσβαση σε όλες τις απαραίτητες υπηρεσίες".