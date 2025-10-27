Ανδρέας Ηλιάδης: Δεν υπάρχει καλό αλκοόλ όταν μιλάμε για ανηλίκους

Ακόμη και μετά από τον τραγικό θάνατο της 16χρονης κοπέλας έξω από κλαμπ, στο Γκάζι του κέντρου της Αθήνας, μία εβδομάδα μετά πέντε ανήλικοι διακομίσθηκαν με ασθενοφόρα του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας (ΕΚΑΒ), το βράδυ του Σαββάτου 25 Οκτωβρίου, διαδοχικά και από διαφορετικές παρέες, στην γενική εφημερία του νοσοκομείου Παίδων της Αθήνας «Π. και Α. Κυριακού», με απώλεια συνείδησης εξαιτίας κατανάλωσης αλκοόλ.

O Aνδρέας Ηλιάδης διευθυντής της ΜΕΘ Παίδων του ΠΓΝΠ εξηγεί στο parapolitika.gr: «Τα τελευταία χρόνια γινόμαστε όλο και περισσότερο μάρτυρες εισαγωγών μικρών παιδιών στις εντατικές μονάδες παίδων με οξεία δηλητηρίαση με αλκοόλη. Θεωρώ το θέμα εξαιρετικά σοβαρό γιατί πρόκειται περί μίας πολύ σοβαρής δηλητηρίασης η οποία κάλλιστα μπορεί να απειλήσει μέχρι και την ίδια τη ζωή των μικρών παιδιών. Κάνω έκκληση σαν γιατρός των παιδιών και ειδικά εντατικολόγος παίδων προς τις οικογένειες των μικρών παιδιών να είναι πάρα πολύ αυστηροί με το θέμα αυτό. Η ζωή των παιδιών μας είναι τόσο σημαντική και πολύτιμη και είναι κρίμα να απειλείται με το δηλητήριο αυτό που λέγεται αλκοόλ. Τέλος, θα ήθελα να προσθέσω ότι κατά την γνώμη μου κακώς πάντα μπαίνει στον παρονομαστή η πιθανότητα να ήταν νοθευμένο το αλκοόλ. Πρέπει όλοι να ξέρουν και να κατανοήσουν ότι το δηλητήριο είναι ένα και λέγεται αλκοόλ. Άρα δεν υπάρχει καλό και κακό αλκοόλ. Υπάρχει ένα και είναι θανατηφόρο».