ΝΕ ΠΑΣΟΚ Αχαΐας: «Αχαΐα Pass, αλλά αλήθεια, που πας;»

Η Νομαρχιακή Επιτροπή Αχαΐας του ΠΑΣΟΚ, με αφορμή τα μέτρα που ανακοίνωσε η κυβέρνηση για τους πυρόπληκτους, εξέδωσε ανακοίνωση, ασκώντας κριτική στην επικοινωνιακή διαχείριση της τραγωδίας και ζητώντας ουσιαστική στήριξη των αγροτών, κτηνοτρόφων και πληγέντων πολιτών.

Συγκεκριμένα, αναφέρει: "Οι καταστροφικές πυρκαγιές που έπληξαν τον νομό μας άφησαν πίσω τους αποκαΐδια, απελπισία και μια κοινωνία που βλέπει το βιός της να χάνεται. Αντί όμως η κυβέρνηση να σταθεί με υπευθυνότητα και σοβαρότητα στο πλευρό των πληγέντων, επέλεξε για ακόμη μία φορά την επικοινωνιακή διαχείριση της τραγωδίας, με ένα «πακέτο μέτρων» που εφαρμόζει προς προσφιλή της τακτική copy – paste, που θυμίζει περισσότερο δελτίο Τύπου του Μαξίμου παρά πραγματική στήριξη.

Η κυβέρνηση διαφημίζει ότι θα δώσει:

• Στεγαστική συνδρομή για κτίρια.

• Επιδότηση ενοικίου έως 500 ευρώ.

• Εφάπαξ ενίσχυση 600 ευρώ για πρώτες ανάγκες.

• Έως 6.000 ευρώ για οικοσκευή.

• 80% επιδότηση για κατοικίες.

• 70% επιχορήγηση για ζημιές σε επιχειρήσεις και αγροτικές εκμεταλλεύσεις.

• Απαλλαγή από ΕΝΦΙΑ για τρία χρόνια.

• Έκτακτη χρηματοδότηση προς την Τοπική Αυτοδιοίκηση.

• Αντιπλημμυρικά έργα.

• Το «Αχαΐα Pass» ύψους 1,5 εκατομμυρίου ευρώ.

Η πραγματικότητα όμως είναι άλλη:

• Οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι δεν μπορούν να ζήσουν με «επιδόματα φιλοδωρήματα», όταν έχουν χάσει τις καλλιέργειες, τα ζώα και τον εξοπλισμό τους.

• Η ενίσχυση των 600 ευρώ αποτελεί προσβολή για οικογένειες που έχασαν το σπίτι τους και το μέλλον τους.

• Οι επιδοτήσεις στο 70% αφήνουν ακάλυπτο ένα τεράστιο κομμάτι ζημιών, που κανένας μικρομεσαίος δεν μπορεί να καλύψει μόνος του. Με το υπόλοιπο 30%, τι θα γίνει;

• Η «απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ» ακούγεται καλό στα δελτία ειδήσεων, αλλά δεν δίνει πραγματική ρευστότητα στους πληγέντες.

• Όσο για την «αντιπλημμυρική θωράκιση», κάθε χρόνο ακούμε τα ίδια, και κάθε χρόνο οι πλημμύρες μετατρέπουν τις καμένες περιοχές σε βάλτους και λάσπες.

Τα αιτήματα του αγροκτηνοτροφικού κόσμου της Αχαΐας

Το ΠΑΣΟΚ Αχαΐας τονίζει ότι χωρίς ουσιαστική στήριξη του πρωτογενούς τομέα, η τοπική οικονομία και κοινωνία δεν μπορούν να επιβιώσουν. Οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι της Αχαΐας απαιτούν:

Άμεση και διαφανή καταγραφή όλων των ζημιών από τον ΕΛΓΑ, με αυτοψίες σε κάθε πληγείσα εκμετάλλευση.

• Γρήγορη και δίκαιη αποζημίωση όλων των πληγέντων, χωρίς χρονοβόρες γραφειοκρατικές διαδικασίες.

• Ένταξη του μηχανολογικού εξοπλισμού σε προγράμματα αποζημιώσεων, καθώς χωρίς αυτόν η παραγωγή δεν μπορεί να συνεχιστεί.

• Παράταση των δηλώσεων ΟΣΔΕ στον Νομό Αχαΐας, ώστε να μην αποκλειστούν παραγωγοί λόγω αντικειμενικών δυσκολιών.

• Ενημέρωση και καθοδήγηση των δικαιούχων με υπεύθυνο τρόπο, για να μη χαθεί πολύτιμος χρόνος.

Η κυβέρνηση Μητσοτάκη για ακόμη μία φορά αποδεικνύει ότι νοιάζεται μόνο για την επικοινωνία και όχι για την ουσία. Ο πρωτογενής τομέας της Αχαΐας, η τοπική οικονομία και οι κοινωνίες μας δεν έχουν ανάγκη από «ψηφιακά πάσα» και καθρεφτάκια για ιθαγενείς. Χρειάζονται πραγματικές αποζημιώσεις, σχέδιο ανασυγκρότησης και στήριξη εδώ και τώρα.

Το ΠΑΣΟΚ Αχαΐας στέκεται στο πλευρό των πολιτών, των αγροκτηνοτρόφων και των επαγγελματιών που δοκιμάζονται. Θα συνεχίσουμε να αποκαλύπτουμε τις αστοχίες και την αδιαφορία της κυβέρνησης, και να διεκδικούμε λύσεις που ανταποκρίνονται στις πραγματικές ανάγκες του τόπου μας".