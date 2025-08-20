6η ΥΠΕ: Επαναλειτουργούν από την Πέμπτη τα Επείγοντα και η Ορθοπεδική του νοσοκομείου «Άγ. Ανδρέας»

Το Νοσοκομείο «Άγιος Ανδρέας» επιστρέφει από αύριο Πέμπτη σε πλήρη εφημεριακή λειτουργία, με την επαναλειτουργία του Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών και της Ορθοπεδικής Κλινικής που είχαν τεθεί εκτός μετά την πυρκαγιά της 26ης Ιουλίου.

Σε ανακοίνωσή της η 6η ΥΠΕ, αναφέρει: "Η 6η Υγειονομική Περιφέρεια (ΥΠΕ) ενημερώνει ότι από την Πέμπτη 21 Αυγούστου 2025 επαναλειτουργούν το Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ) και η Ορθοπεδική Κλινική του Γενικού Νοσοκομείου Πατρών «Ο Άγιος Ανδρέας», τα οποία είχαν τεθεί εκτός λειτουργίας μετά την πυρκαγιά της 26ης Ιουλίου.

Από την ίδια ημερομηνία, το Νοσοκομείο επανέρχεται στο πλήρες εφημεριακό του πρόγραμμα, ενώ παύει η καθημερινή ενεργής εφημερία του Π.Γ.Ν.Π. «Παναγία η Βοήθεια».

Η Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) του Γ.Ν. Πατρών θα εξακολουθήσει να καλύπτεται προσωρινά από το Π.Γ.Ν.Π. «Παναγία η Βοήθεια». Το προσωπικό που είχε μετακινηθεί επιστρέφει στην οργανική του μονάδα, με εξαίρεση το προσωπικό της ΜΕΘ.

Η 6η ΥΠΕ ευχαριστεί το προσωπικό και τους συνεργαζόμενους φορείς για τη συμβολή τους στην αποκατάσταση της λειτουργίας των τμημάτων και διαβεβαιώνει ότι συνεχίζονται οι προσπάθειες για την πλήρη επαναφορά όλων των υπηρεσιών".