Κάτω Αχαΐα - Οδηγούσε μεθυσμένος και προκάλεσε τροχαίο

Η ανανοίνωση της Αστυνομίας
Συνελήφθη, χθες το βράδυ, σε περιοχή της Κάτω Αχαΐας, από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Δυτικής Αχαΐας, ένας ημεδαπός άνδρας, κατηγορούμενος για οδήγηση υπό την επήρεια μέθης.
Ειδικότερα, ο συλληφθείς οδηγώντας μοτοσικλέτα, συγκρούστηκε με αυτοκίνητο που οδηγούσε ημεδαπός άνδρας και τραυματίσθηκε. Από τον τροχονομικό έλεγχο που ακολούθησε διαπιστώθηκε ότι ο κατηγορούμενος οδηγούσε τη μοτοσικλέτα υπό την επήρεια μέθης και στερούμενος άδειας ικανότητας οδήγησης.
Ο κατηγορούμενος διακομίσθηκε με σταθμό του ΕΚΑΒ σε νοσοκομείο της Πάτρας, ενώ η δικογραφία που σχηματίσθηκε σε βάρος του θα υποβληθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αχαΐας.
