Αγρίνιο: «Ήταν ένα παιδί μάλαμα» – Θρήνος στα Τριαντέικα για το χαμό του Στέφανου Μήτσου

Βαρύ είναι το πένθος στα Τριαντέικα Αγρινίου για τον τραγικό θάνατο του 50χρονου Στέφανου Μήτσου.

Έχασε τη ζωή του στο έργο της αντλησιοταμίευσης στην Αλευράδα Βάλτου το βράδυ της Δευτέρας 18 Αυγούστου. Το δυστύχημα έγινε περί τις 10 το βράδυ όταν εκτελούσε καθήκοντα στη δεύτερη βάρδια, χειριζόμενος οδοστρωτήρα κοντά στο υπό κατασκευή φράγμα.

Κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, το βαρύ μηχάνημα ανατράπηκε και τον καταπλάκωσε, εγκλωβίζοντάς τον. Επιχείρησαν για τον απεγκλωβισμό του 12 πυροσβέστες με πέντε οχήματα. Για το περιστατικό έχει σχηματιστεί δικογραφία από την Αστυνομία με την προανάκριση να είναι σε εξέλιξη.

Ο Στέφανος Μήτσου ήταν παντρεμένος και διέμενε στα Τριαντέικα και δούλευε για πολλά χρόνια στην ΤΕΡΝΑ. Συγγενείς και φίλοι έχουν μόνο τα καλύτερα να πουν για τον έμπειρο χειριστή μηχανημάτων.



Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί σήμερα Τετάρτη 20 Αυγούστου και ώρα 10:00 στον Ι.Ν. Αγίας Αικατερίνης στα Τριαντέικα.

