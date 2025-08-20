Πύργος: ΙΧ έπεσε σε αυλάκι τη νύχτα

Δείτε ΦΩΤΟ
Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το βράδυ της Τρίτης στο Κατσικάρι του Πύργου.
Ένας ηλικιωμένος οδηγός έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου του και κατέληξε σε αυλάκι.
Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της ΠΥ του Πύργου για τον απεγκλωβισμό του.
Επί τόπου έσπευσαν δυνάμεις και της Αστυνομίας.
Διασώστες του ΕΚΑΒ έφθασαν στο σημείο και έδωσαν τις πρώτες βοήθειες στον τραυματία.
