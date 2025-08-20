Πάτρα: Τροχαίο ατύχημα στον κόμβο Οβρυάς – Ανατροπή οχήματος μετά από σύγκρουση

Συναγερμός σήμανε λίγο πριν τις 7 το πρωί της Τετάρτης στον κόμβο Οβρυάς της Περιμετρικής Πατρών, όταν δύο αυτοκίνητα συγκρούστηκαν κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες.

Από την πρόσκρουση το ένα όχημα ανετράπη, προκαλώντας αναστάτωση στην κυκλοφορία.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα δυνάμεις της Πυροσβεστικής και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο παρέλαβε τον οδηγό που τραυματίστηκε ελαφρά και τον μετέφερε στο νοσοκομείο.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η κατάσταση της υγείας του δεν εμπνέει ανησυχία.

Η Πυροσβεστική Πατρών έχει αναλάβει την έρευνα για τα αίτια του τροχαίου.