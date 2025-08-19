Back to Top
Πάτρα: Συνελήφθη με 14χρονο και ποσότητες χασίς 23χρονος κατηγορούμενος για διακίνηση σε σχολείο

Βρέθηκε με 14χρονο και δόσεις χασίς κάτω από τη σέλα του δικύκλου

Ένα από τα βασικά πρόσωπα της γνωστής υπόθεσης ναρκωτικών σε σχολείο της Πάτρας, που είχε καταδικαστεί με αναστολή και περίμενε τη δίκη σε δεύτερο βαθμό, συνελήφθη ξανά.

Αυτή τη φορά, ο 23χρονος εντοπίστηκε να οδηγεί δίκυκλο με συνεπιβάτη έναν 14χρονο, έχοντας ποσότητες χασίς κάτω από τη σέλα.

Οι δύο τους συνελήφθησαν και οδηγήθηκαν στο Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών Πατρών.

Ο ανήλικος φέρεται να δήλωσε πως τα ναρκωτικά του ανήκουν, όμως οι αστυνομικές αρχές ερευνούν σε βάθος την υπόθεση και ειδικά τον ρόλο του 23χρονου, δεδομένου του βεβαρημένου παρελθόντος του.

