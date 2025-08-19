Τραμπ: «Αν τελειώσω τον πόλεμο Ρωσίας-Ουκρανίας, μπορεί να πάω στον παράδεισο»

Στόχο μεγαλύτερο και από το Νόμπελ Ειρήνης έχει βάλει ο Ντόναλντ Τραμπ που θέλει να φέρει την ειρήνευση ανάμεσα στη Ρωσία και την Ουκρανία. Και αυτός δεν είναι άλλος από τον παράδεισο.

Σε συνέντευξή του στο Fox δήλωσε ότι το τέλος του πολέμου μεταξύ των δύο χωρών θα τον βοηθούσε να μπει στον παράδεισο. Αστειεύτηκε μάλιστα ότι άκουσε πως βρίσκεται «στην τελευταία θέση της ιεραρχίας».

«Θέλω να τον τερματίσω. Ξέρετε, δεν χάνουμε αμερικανικές ζωές, δεν χάνουμε Αμερικανούς στρατιώτες. Χάνουμε Ρώσους και Ουκρανούς, κυρίως στρατιώτες. Μερικοί άνθρωποι, καθώς οι πύραυλοι χτυπούν λάθος σημεία ή πέφτουν σε πόλεις», είπε ο Τραμπ τηλεφωνικά στην εκπομπή «Fox & Friends».

Πρόσθεσε ότι «αν μπορώ να σώσω 7.000 ανθρώπους την εβδομάδα από το να σκοτωθούν, νομίζω ότι αυτό είναι αρκετό — θέλω να προσπαθήσω να μπω στον παράδεισο, αν είναι δυνατόν. Ακούω ότι δεν τα πάω καλά», συνέχισε. «Ακούω ότι είμαι πραγματικά στον πάτο της ιεραρχίας. Αλλά αν μπορώ να πάω στον παράδεισο, αυτός θα είναι ένας από τους λόγους».

Οι δηλώσεις έρχονται μία ημέρα μετά τη συνάντηση του Αμερικανού προέδρου με τον Ουκρανό ομόλογό του στην Ουάσινγκτον, αλλά και με Ευρωπαίους ηγέτες σχετικά με τις πιθανές εγγυήσεις ασφάλειας για την Ουκρανία ως μέρος μιας ειρηνευτικής συμφωνίας με τη Ρωσία.

Ο Τραμπ ανέφερε επίσης ότι η Ουκρανία πιθανότατα θα χρειαστεί να παραχωρήσει κάποια εδάφη ως μέρος οποιασδήποτε τελικής συμφωνίας, αν και έχει επανειλημμένα δηλώσει ότι θα εναπόκειται στον Ζελένσκι να υπογράψει τις εδαφικές παραχωρήσεις.