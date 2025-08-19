Back to Top
Πάτρα: Μηχανή χτύπησε δύο 10χρονους με ποδήλατο στη Νοταρά

Στο νοσοκομείο προληπτικά το ένα παιδί

Τροχαίο ατύχημα, σημειώθηκε, νωρίτερα, το απόγευμα της Τρίτης, στη διασταύρωση των οδών Νοταρά και Ικτίνου, στην Πάτρα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, δύο παιδιά περίπου 10 ετών χτυπήθηκαν από μηχανή, την ώρα που επιχειρούσαν να στρίψουν με το ποδήλατό τους, χωρίς να ελέγξουν σωστά τον δρόμο.

Άμεσα έσπευσε στο σημείο ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Ευτυχώς, δεν υπήρξαν σοβαροί τραυματισμοί, ούτε για τα παιδιά, ούτε για τον οδηγό της μηχανής. Ένα από τα δύο παιδιά υπέστη ελαφρύ χτύπημα στο πίσω μέρος του κεφαλιού και, για προληπτικούς λόγους, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο.

