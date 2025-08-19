Κεφαλονιά: Η λιτανεία του Αγίου Γερασίμου και το... απρόοπτο με τον «δαιμονισμένο»

Οι εικόνες έκαναν γρήγορα τον γύρο του διαδικτύου, με αρκετούς να σχολιάζουν με χιούμορ ότι θύμιζε τις «παραστάσεις» των ψευτοϊερέων της Θεσσαλονίκης που πριν λίγα χρόνια έδιναν «παράσταση» προσπαθώντας δήθεν να ξορκίσουν δαιμονισμένους. Παρά το μικρό αυτό επεισόδιο, η λιτανεία συνεχίστηκε κανονικά, με τους πιστούς να τιμούν όπως κάθε χρόνο τον πολιούχο και προστάτη του νησιού.

Δεκάδες πιστοί ξάπλωσαν κατά μήκος του δρόμου, σχηματίζοντας μια ανθρώπινη αλυσίδα, για να περάσει από πάνω τους η εικόνα του Αγίου, σε μια από τις πιο χαρακτηριστικές και συγκινητικές στιγμές του τοπικού εθίμου. Η κάμερα ενός ιερέα κατέγραψε το πλήθος, με τους πιστούς να περιμένουν με κατάνυξη, ωστόσο ένα απρόοπτο έκλεψε τελικά την παράσταση. Ένας από τους παρευρισκόμενους άρχισε ξαφνικά να φωνάζει και να ουρλιάζει, σαν «δαιμονισμένος», προκαλώντας απορία αλλά και αμηχανία σε όσους βρίσκονταν γύρω του.

Η ιστορία της λιτανείας του Αγίου Γερασίμου

Ο Άγιος Γεράσιμος, γνωστός και ως «θαυματουργός Άγιος της Κεφαλονιάς», έζησε τον 16ο αιώνα και αφιέρωσε τη ζωή του στη φιλανθρωπία, τη βοήθεια των φτωχών και την ανακούφιση των ψυχικά και σωματικά ασθενών.

Το σκήνωμά του φυλάσσεται άφθαρτο στο μοναστήρι που ίδρυσε ο ίδιος στα Ομαλά, το οποίο αποτελεί μέχρι σήμερα σημείο αναφοράς για χιλιάδες προσκυνητές από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Η λιτανεία στις 16 Αυγούστου γίνεται την επομένη της Κοίμησης της Θεοτόκου και είναι αφιερωμένη στη μετακομιδή του σκηνώματός του. Η πομπή ξεκινά από το μοναστήρι και καταλήγει στην καστανιά όπου ασκήτευσε ο Άγιος, τόπος που για τους Κεφαλονίτες έχει ιδιαίτερη πνευματική βαρύτητα. Κατά τη διάρκεια της λιτανείας, οι πιστοί ξαπλώνουν κατάχαμα στον δρόμο, αφήνοντας την εικόνα ή το σκήνωμα να περάσει από πάνω τους. Η πράξη αυτή συμβολίζει την παράδοση του εαυτού τους στην προστασία του Αγίου και την πίστη στη θαυματουργική του δύναμη. Η εικόνα δεκάδων ανθρώπων να σχηματίζουν έναν ανθρώπινο διάδρομο, πάνω από τον οποίο περνάει η πομπή, είναι από τις πιο δυνατές και συγκινητικές σκηνές που συναντά κανείς σε θρησκευτικό έθιμο στην Ελλάδα. Πολλοί μάλιστα πιστοί θεωρούν ότι με τον τρόπο αυτό θεραπεύονται από αρρώστιες ή παίρνουν δύναμη για να αντιμετωπίσουν τις δυσκολίες της ζωής.

Το μοναστήρι του Αγίου Γερασίμου, χτισμένο μέσα σε έναν απλό αλλά επιβλητικό χώρο στα Ομαλά, αποτελεί πνευματικό κέντρο για το νησί, ενώ οι λιτανείες του Αγίου στις 16 Αυγούστου και στις 20 Οκτωβρίου έχουν καταγραφεί ως κορυφαία γεγονότα της θρησκευτικής ζωής της Κεφαλονιάς. Κάθε χρόνο συρρέουν όχι μόνο Κεφαλονίτες και Ιόνιοι νησιώτες, αλλά και προσκυνητές από όλη την Ελλάδα, καθώς η φήμη των θαυμάτων του Αγίου έχει ξεπεράσει εδώ και αιώνες τα σύνορα του νησιού.

protothema.gr