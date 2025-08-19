Λέσβος: 57χρονος ομολόγησε τέσσερις εμπρησμούς - Τι ισχυρίστηκε

Τέσσερις εμπρησμούς στη Λέσβο ομολόγησε ένας 57χρονος, ο οποίος προσήχθη έπειτα από έρευνες της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού.

Πρόκειται για φωτιές που ξέσπασαν την ημέρα του Δεκαπενταύγουστου στο νησί. Οι τρεις εκδηλώθηκαν σε υπαίθριους χώρους και μία σε νταλίκα φορτωμένη με ζωοτροφές και συγκεκριμένα με περίπου 400 μπάλες άχυρου, από τις οποίες προκλήθηκαν ζημιές, αλλά και κινητοποίηση μεγάλων δυνάμεων της Πυροσβεστικής.

Ο 57χρονος, σύμφωνα με πληροφορίες, εντοπίστηκε έπειτα από έρευνα του κλιμακίου της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού, το οποίο, με τη συνδρομή και αστυνομικών της Ασφάλειας, εξασφάλισαν και οπτικό υλικό από βίντεο, καθώς και άλλα αποδεικτικά στοιχεία.

Ο 57χρονος, κατά τη διάρκεια της ανάκρισής του, χθες το βράδυ, ομολόγησε ότι τις δύο από τις τέσσερις φωτιές τις έβαλε το πρωί της 15ης Αυγούστου για λόγους αντεκδίκησης προς δύο συντοπίτες του, σε χωράφια που είχαν νοικιάσει οι συγκεκριμένοι. Την τρίτη πυρκαγιά, πάλι σε υπαίθριο χώρο, την έβαλε το βράδυ της ίδιας μέρας και ισχυρίστηκε ότι προέβη στην πράξη του γιατί είχε «θολώσει», ενώ την τέταρτη, στην νταλίκα με τις ζωοτροφές, για να αποπροσανατολίσει τις έρευνες.

Η υπόθεση δεν εμπίπτει στα όρια του αυτοφώρου, ωστόσο, η σχετική δικογραφία πρόκειται να υποβληθεί άμεσα στον αρμόδιο εισαγγελέα, ο οποίος και θα αποφασίσει μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο 57χρονος είναι ο δεύτερος κατηγορούμενος για εμπρησμό που εντοπίζεται φέτος στη Λέσβο.

Τον περασμένο Ιούλιο, υπάλληλοι της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού συνέλαβαν έναν 35χρονο, ο οποίος ομολόγησε ότι έβαλε φωτιά στις 15 Ιουλίου, σε δασική έκταση στην περιοχή Σκαλοχωρίου, όπου κάηκαν περίπου 160 στρέμματα, ενώ ήταν σε εξέλιξη και άλλες πυρκαγιές στο νησί. Ο 35χρονος ομολόγησε την πράξη του και κατ’ αντιπαράσταση, και υποβλήθηκε δικογραφία από τη ΔΑΕΕ στον εισαγγελέα στις 21 Ιουλίου. Τελικά, όμως, δεν εκδόθηκε ένταλμα συλλήψεως σε βάρος του, αλλά ορίστηκε τακτική δικάσιμος και αφέθηκε ελεύθερος.