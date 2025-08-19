Πάτρα: Προφυλακίστηκαν ο 25χρονος και ο 21χρονος για την φωτιά στο Γηροκομειό- Τι λένε οι δικηγόροι τους -ΒΙΝΤΕΟ & ΦΩΤΟ

Στη φυλακή οδηγούνται, με τη σύμφωνη γνώμη Ανακρίτριας και Εισαγγελέα, οι δύο νεαροί που φέρονται να εμπλέκονται στην καταστροφική πυρκαγιά της 13ης Αυγούστου, στο Γηροκομειό της Πάτρας.

Πρόκειται για έναν 25χρονο και έναν 21χρονο.

Ο 25χρονος ολοκλήρωσε την απολογία του έπειτα από τέσσερις ώρες, ενώ ακολούθησε ο 21χρονος.

Ο 25χρονος είχε συλληφθεί την περασμένη Τετάρτη, μετά από έρευνες της αστυνομίας, καθώς φέρεται να είναι εκείνος που προκάλεσε τη φωτιά. Ο 21χρονος φίλος του, ο οποίος φέρεται να ήταν ο οδηγός της μηχανής με την οποία ο 25χρονος έφτασε στο σημείο, εμφανίστηκε χθες Δευτέρα στο Δικαστικό Μέγαρο Πατρών για να καταθέσει ως μάρτυρας.

Ωστόσο, η τροπή της υπόθεσης άλλαξε δραματικά. Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, η Ανακρίτρια έκρινε τον 21χρονο ύποπτο φυγής, με αποτέλεσμα να εκδοθεί ένταλμα σύλληψης σε βάρος του. Ο νεαρός συνελήφθη άμεσα και του αποδόθηκε κατηγορία για εμπρησμό από κοινού με τον 25χρονο.

Την ίδια στιγμή, φωτογραφικά ντοκουμέντα που δείχνουν τους δύο νεαρούς να μοιράζουν νερά σε πολίτες την ώρα της φωτιάς προκαλούν έντονες αντιδράσεις. Από την πλευρά τους, οι συνήγοροι υπεράσπισης του 21χρονου κάνουν λόγο για «παράδοξη» σύλληψη, επισημαίνοντας ότι ο κατηγορούμενος παρουσιάστηκε αυτοβούλως και παρέδωσε την ταυτότητά του.

Η ανακοίνωση των δικηγόρων τους

Την απόφαση προσωρινής κράτησης των δύο νεαρών που κατηγορούνται για τον εμπρησμό στο Γηροκομειό αμφισβητούν οι συνήγοροι υπεράσπισης, κάνοντας λόγο για «άδικη απόφαση» και δηλώνοντας ότι θα προσφύγουν άμεσα στο αρμόδιο Συμβούλιο.

Συγκεκριμένα σε ανακοίνωσή τους, οι δικηγόροι των δυο νεαρών, αναφέρουν: "Μετά από απόφαση των δικαστικών αρχών, επιβλήθηκε στους εντολείς μας το μέτρο της προσωρινής κράτησης. Πρόκειται για μία απόφαση που θεωρούμε άδικη, καθώς δύο νέοι άνθρωποι, που έσπευσαν να βοηθήσουν στην κατάσβεση των πυρκαγιών με αυταπάρνηση, βρίσκονται σήμερα στη φυλακή χωρίς να ληφθούν υπόψη τα ουσιώδη στοιχεία που ανατρέπουν την κατηγορία.

Ως συνήγοροι, θα προσφύγουμε άμεσα στο αρμόδιο Συμβούλιο, με απόλυτη εμπιστοσύνη ότι η Δικαιοσύνη και τα Δικαστήρια της Πάτρας θα αποδώσουν τελικά τη δικαίωση που αξίζουν.

Καλούμε την πόλη της Πάτρας να σταθεί δίπλα σε αυτά τα παιδιά, που αντί να επιλέξουν την αδιαφορία, βρέθηκαν στην πρώτη γραμμή της μάχης με τις φλόγες. Οι οικογένειές τους χρειάζονται τώρα τη στήριξη όλων μας. Οι ευθύνες και οι ανεπάρκειες του κράτους δεν μπορεί να φορτωθούν στις πλάτες αθώων νέων ανθρώπων.

Οι Πληρεξούσιοι Δικηγόροι

Θεοφάνης Α. Χριστόπουλος

Παναγιώτης Σ. Καποτάς"