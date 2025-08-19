«Άδικη απόφαση»: Αντίδραση των συνηγόρων για την προφυλάκιση των δύο νεαρών στο Γηροκομειό

Την απόφαση προσωρινής κράτησης των δύο νεαρών που κατηγορούνται για εμπρησμό στο Γηροκομειό αμφισβητούν οι συνήγοροι υπεράσπισης, κάνοντας λόγο για «άδικη απόφαση» και δηλώνοντας ότι θα προσφύγουν άμεσα στο αρμόδιο Συμβούλιο.

Συγκεκριμένα σε ανακοίνωσή τους, οι δικηγόροι των δυο νεαρών, αναφέρουν: "Μετά από απόφαση των δικαστικών αρχών, επιβλήθηκε στους εντολείς μας το μέτρο της προσωρινής κράτησης. Πρόκειται για μία απόφαση που θεωρούμε άδικη, καθώς δύο νέοι άνθρωποι, που έσπευσαν να βοηθήσουν στην κατάσβεση των πυρκαγιών με αυταπάρνηση, βρίσκονται σήμερα στη φυλακή χωρίς να ληφθούν υπόψη τα ουσιώδη στοιχεία που ανατρέπουν την κατηγορία.

Ως συνήγοροι, θα προσφύγουμε άμεσα στο αρμόδιο Συμβούλιο, με απόλυτη εμπιστοσύνη ότι η Δικαιοσύνη και τα Δικαστήρια της Πάτρας θα αποδώσουν τελικά τη δικαίωση που αξίζουν.

Καλούμε την πόλη της Πάτρας να σταθεί δίπλα σε αυτά τα παιδιά, που αντί να επιλέξουν την αδιαφορία, βρέθηκαν στην πρώτη γραμμή της μάχης με τις φλόγες. Οι οικογένειές τους χρειάζονται τώρα τη στήριξη όλων μας. Οι ευθύνες και οι ανεπάρκειες του κράτους δεν μπορεί να φορτωθούν στις πλάτες αθώων νέων ανθρώπων.

Οι Πληρεξούσιοι Δικηγόροι

Θεοφάνης Α. Χριστόπουλος

Παναγιώτης Σ. Καποτάς"