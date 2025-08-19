Φινλανδία: Βουλευτής βρέθηκε νεκρός μέσα στο κοινοβούλιο

Ένας Φινλανδός βουλευτής πέθανε μέσα στο εθνικό κοινοβούλιο, όπως ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός της χώρας.

Ύστερα από αναφορές ότι ένας πολιτικός έθεσε τέλος στη ζωή του, ο Πέτερι Όρπο επιβεβαίωσε ότι βρέθηκε η σορός μέλους της κοινοβουλευτικής ομάδας του Εθνικού Συνασπισμού, χωρίς ωστόσο να αποκαλύψει το όνομα του βουλευτή.

«Πριν από λίγο, λάβαμε μια πραγματικά σοκαριστική είδηση από το κοινοβούλιο, τον κοινό μας χώρο εργασίας», είπε. «Ένας συνάδελφός μας έφυγε από τη ζωή μέσα στις εγκαταστάσεις του κοινοβουλίου. Είναι πραγματικά μια θλιβερή είδηση».

Πρόσθεσε ότι οι πολιτικές συζητήσεις θα ανασταλούν σε ένδειξη πένθους για τον θάνατο του βουλευτή.

«Ταυτόχρονα, ευχόμαστε δύναμη στην οικογένειά του, στους αγαπημένους του και στους συναδέλφους του. Μας αγγίζει όλους βαθιά αυτό το γεγονός και στέλνουμε κουράγιο και συμπαράσταση σε όλους», δήλωσε.

Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για αυτοχειρία.

Το φινλανδικό κοινοβούλιο βρίσκεται σε θερινή διακοπή, με τους βουλευτές να αναμένεται να επιστρέψουν στις εργασίες τους στις 2 Σεπτεμβρίου.

Σύμφωνα με φινλανδικά μέσα ενημέρωσης, η σορός του βουλευτή βρέθηκε γύρω στις 11 το πρωί, τοπική ώρα. Το μεσημέρι της Τρίτης υπήρχε έντονη αστυνομική παρουσία μέσα στο κτίριο.

Τα φινλανδικά μέσα αποφεύγουν να αποκαλύψουν την ταυτότητα του βουλευτή μέχρι να ενημερωθούν οι οικείοι του.

Μπροστά από το κοινοβούλιο, οι φινλανδικές σημαίες κυμάτιζαν μεσίστιες.

Η Φινλανδή βουλευτής Πάιβι Ρασάνεν δήλωσε ότι πρόκειται για «σοκαριστική, σπαρακτική είδηση για την απώλεια ενός συναδέλφου», προσθέτοντας: «Υποθέτω ότι τα θλιβερά νέα θα μεταφερθούν πρώτα στην οικογένεια πριν γίνει οποιαδήποτε δημόσια ανακοίνωση. Συμμερίζομαι βαθιά τον μεγάλο πόνο της οικογένειας και τους έχω στις προσευχές μου».