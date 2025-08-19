Απίστευτο περιστατικό: Αυτοκίνητο κινήθηκε ανάποδα στην Εθνική Οδό- Σοκαριστικό βίντεο

Στιγμές αγωνίας για τους οδηγούς
Ένα τρομακτικό περιστατικό σημειώθηκε την Κυριακής 18 Αυγούστου στην Εθνική Οδό στο ύψος της πόλης της Τρίπολης, όταν ένα αυτοκίνητο εντοπίστηκε να κινείται στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας.
Το σχετικό βίντεο που κάνει το γύρο του διαδικτύου, προκαλεί έντονες αντιδράσεις στα social media. Πολλοί χρήστες σχολίασαν με αγανάκτηση την ακραία επικινδυνότητα της πράξης, υπενθυμίζοντας ότι παρόμοια περιστατικά έχουν οδηγήσει σε θανατηφόρα τροχαία στο παρελθόν.
Σύμφωνα με μαρτυρίες, το όχημα κινήθηκε για αρκετή απόσταση στο αντίθετο ρεύμα, με τον οδηγό να προσπαθεί –καθώς φαίνεται– να διορθώσει το λάθος του οδηγώντας αργά και κολλητά στη δεξιά πλευρά (που ήταν η αριστερή για τους υπολοίπους), μέχρι να καταφέρει να εξέλθει από τον δρόμο.
Ευτυχώς, χάρη στην αυξημένη προσοχή των υπολοίπων οδηγών και την καλή ορατότητα λόγω πρωινής ώρας, αποφεύχθηκαν τα χειρότερα.
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr