Απίστευτο περιστατικό: Αυτοκίνητο κινήθηκε ανάποδα στην Εθνική Οδό- Σοκαριστικό βίντεο

Ένα τρομακτικό περιστατικό σημειώθηκε την Κυριακής 18 Αυγούστου στην Εθνική Οδό στο ύψος της πόλης της Τρίπολης, όταν ένα αυτοκίνητο εντοπίστηκε να κινείται στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας.

Το σχετικό βίντεο που κάνει το γύρο του διαδικτύου, προκαλεί έντονες αντιδράσεις στα social media. Πολλοί χρήστες σχολίασαν με αγανάκτηση την ακραία επικινδυνότητα της πράξης, υπενθυμίζοντας ότι παρόμοια περιστατικά έχουν οδηγήσει σε θανατηφόρα τροχαία στο παρελθόν.