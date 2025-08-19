Back to Top
#TAGS ΦΩΤΙΕΣ ΑΧΑΪΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη
Αγγελίες
Μην ψάχνεις, βρες στο
THE BEST

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

/

ΔΕΥΑΠ: Ακατάλληλο για πόση το νερό σε Βούντενη και Άνω Συχαινά

ΔΕΥΑΠ: Ακατάλληλο για πόση το νερό σε Β...

Τι αναφέρει η ανακοίνωση

Η ΔΕΥΑΠ ενημερώνει, με βάση το Τμήμα Ελέγχου & Επεξεργασίας Πόσιμου Νερού της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος, τους κατοίκους των Άνω Συχαινών και της Βούντενης ότι μέχρι να αποκατασταθούν πλήρως οι βλάβες που προέκυψαν από τις πρόσφατες πυρκαγιές το νερό στις περιοχές αυτές να περιορίζεται για οικιακή χρήση (μπάνιο, πλύσιμο συσκευών κ.λπ), και όχι για πόση.

Η ΔΕΥΑΠ συνεχίζει τους ελέγχους και σας ενημερώνει άμεσα για κάθε εξέλιξη.

Ειδήσεις Τώρα

Τραγωδία στην Αμφιλοχία: Νεκρός 40χρονος χειριστής σε εργοτάξιο αντλησιοταμίευσης

Ανοιχτά μικρόφωνα «πρόδωσαν» τον Τραμπ: «Ο Πούτιν θέλει συμφωνία για χάρη μου»

Καιρός: Πάνω από 5.000 κεραυνοί έπεσαν την Δευτέρα

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

#tags ΔΕΥΑΠ Άνω Συχαινά Βούντενη

Ειδήσεις