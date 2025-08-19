ΔΕΥΑΠ: Ακατάλληλο για πόση το νερό σε Βούντενη και Άνω Συχαινά

Η ΔΕΥΑΠ ενημερώνει, με βάση το Τμήμα Ελέγχου & Επεξεργασίας Πόσιμου Νερού της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος, τους κατοίκους των Άνω Συχαινών και της Βούντενης ότι μέχρι να αποκατασταθούν πλήρως οι βλάβες που προέκυψαν από τις πρόσφατες πυρκαγιές το νερό στις περιοχές αυτές να περιορίζεται για οικιακή χρήση (μπάνιο, πλύσιμο συσκευών κ.λπ), και όχι για πόση.

Η ΔΕΥΑΠ συνεχίζει τους ελέγχους και σας ενημερώνει άμεσα για κάθε εξέλιξη.