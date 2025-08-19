Back to Top
Καιρός: Πάνω από 5.000 κεραυνοί έπεσαν την Δευτέρα

Δείτε χάρτη

Στον αποκαλυπτικό χάρτη του ΜΕΤΕΟ φαίνονται οι κεραυνοί που έπεσαν τη χώρα μας τη Δευτέρα.

Όπως αναφέρεται, τη Δευτέρα εκδηλώθηκαν τοπικές βροχές και καταιγίδες στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά.

Τα πλέον αξιόλογα ύψη βροχής σημειώθηκαν κυρίως σε τμήματα της Στερεάς Ελλάδας, της Ανατολικής Μακεδονίας και της Θεσσαλίας.

H ανάλυση δεδομένων από τον Ευρωπαϊκό μετεωρολογικό δορυφόρο τρίτης γενιάς Meteosat-12 και το Lightning Imager (LI) όργανο που φέρει, έδειξε ότι μέχρι τις 18:00 της Δευτέρας 18 Αυγούστου 2025 έχουν καταγραφεί πάνω από 5.000 ηλεκτρικές εκκενώσεις, οι 5.208 από τις οποίες ήταν στην ξηρά, όπως φαίνεται στον παρακάτω χάρτη.

