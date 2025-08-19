Συνάντηση Τραμπ – Ζελένσκι στον Λευκό Οίκο: Τα κυριότερα σημεία

Ως «επιφανειακή» χαρακτηρίζουν, κάποιοι αναλυτές, τη συνάντηση του Ντόναλντ Τραμπ με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι και τους Ευρωπαίους ηγέτες, στον Λευκό Οίκο, το βράδυ της Δευτέρας.

Αν και η σύνοδος ολοκληρώθηκε σε καλό κλίμα, και συμφωνήθηκαν τα επόμενα βήματα με στόχο την ειρήνη στην Ουκρανία, καμία από τις 2 θέσεις δεν έκανε πίσω όσον αφορά τις κυρώσεις και την ανταλλαγή εδαφών.

Ο Ντόναλντ Τραμπ μετά την ολοκλήρωση των συνομιλιών, ενημέρωσε μέσω Truth Social πως το επόμενο διάστημα θα γίνει διμερής συνάντηση μεταξύ Βλαντιμίρ Πούτιν και Βολοντίμιρ Ζελένσκι και αμέσως μετά τριμερής όπου θα συμμετέχει και εκείνος.

Θέση δεν έχει πάρει ακόμη το Κρεμλίνο σχετικά με τα όσα ειπώθηκαν το βράδυ της Δευτέρας στον Λευκό Οίκο.

Όσον αφορά τα βασικά σημεία των συνομιλιών μεταξύ Ντόναλντ Τραμπ, Βολοντίμιρ Ζελέσκι, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, Μάρκε Ρούτε, Τζόρτζια Μελόνι, Κιρ Στάρμερ, Εμανουέλ Μακρόν, Αλεξάντερ Στουμπ και Φρίντριχ Μέρτς, το Sky News τα αναφέρει στην ανάλυσή του.

Εγγυήσεις ασφαλείας

Σε ένα πολύ σημαντικό βήμα προς μια συμφωνία, ο Ντόναλντ Τραμπ υποσχέθηκε ότι οι ΗΠΑ θα συμμετάσχουν στην παροχή εγγυήσεων ασφαλείας για την Ουκρανία.

Ο Αμερικανός ηγέτης δήλωσε ότι θα υπάρξει κάποια μορφή εγγυήσεων ασφαλείας για την Ουκρανία, αλλά δεν αποκάλυψε εάν αυτό θα περιλαμβάνει αμερικανικά στρατεύματα.

Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι ο Βλαντιμίρ Πούτιν «συμφώνησε ότι η Ρωσία θα δεχτεί εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία».

«Νομίζω ότι τα ευρωπαϊκά έθνη θα επωμιστούν μεγάλο μέρος του βάρους. Θα τα βοηθήσουμε και θα το κάνουμε πολύ ασφαλές».

Οι Financial Times αποκάλυψαν ωστόσο πως η Ουκρανία θα αγοράσει όπλα 100 δισ. από τις ΗΠΑ με ευρωπαϊκά κονδύλια, ως αντάλλαγμα για εγγυήσεις ασφαλείας.

Τα σχόλιά του έγιναν δεκτά με ικανοποίηση από τους Ευρωπαίους ηγέτες, με την Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, να δηλώνει ότι ήταν «καλό να ακούμε» ότι τα έθνη εργάζονται πάνω σε «εγγυήσεις ασφαλείας τύπου Άρθρου 5».

Το Άρθρο 5 του ΝΑΤΟ ορίζει ότι μια επίθεση εναντίον ενός μίας χώρας – μέλους θεωρείται επίθεση εναντίον όλων τους.

«Όταν μιλάμε για εγγυήσεις ασφαλείας, μιλάμε για ολόκληρη την ασφάλεια της ευρωπαϊκής ηπείρου», δήλωσε ο Γάλλος πρόεδρος, Εμανουέλ Μακρόν.

Πρόσθεσε ότι μια εγγύηση που θα ήθελε να προκύψει από οποιεσδήποτε συμφωνίες είναι ότι η Ουκρανία θα πρέπει να είναι σε θέση να έχει έναν «αξιόπιστο» στρατό για «τα χρόνια και τις δεκαετίες που έρχονται».

Το σενάριο η Ουκρανία να μπει εν τέλει στο ΝΑΤΟ, θεωρείται πια παρελθόν.

Καμία κατάπαυση του πυρός

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι δεν χρειάζεται να υπάρξει εκεχειρία στην Ουκρανία, επειδή μια ειρηνευτική συμφωνία θα μπορούσε να επιτευχθεί ενώ η Ουκρανία και η Ρωσία βρίσκονται σε πόλεμο.

«Δεν νομίζω ότι χρειάζεται κατάπαυση του πυρός. Ξέρετε, αν κοιτάξετε τις 6 συμφωνίες που έκλεισα φέτος, ήταν όλες σε πόλεμο, δεν έκανα καμία κατάπαυση του πυρός», είπε.

«Ξέρω ότι μπορεί να είναι καλό να υπάρχει, αλλά μπορώ επίσης να καταλάβω, στρατηγικά, γιατί η μία ή η άλλη χώρα δεν θα το ήθελε. Έχεις μια εκεχειρία και ανοικοδομούν, ανοικοδομούν και ανοικοδομούν, και ίσως να μην το θέλουν αυτό».

Είπε ότι του άρεσε η «έννοια της εκεχειρίας», επειδή οι άνθρωποι θα σταματούσαν να σκοτώνονται, αλλά «μπορούμε να καταλήξουμε σε μια συμφωνία όπου θα εργαζόμαστε για μια ειρηνευτική συμφωνία ενώ αυτοί πολεμούν».

Υπενθυμίζεται πως μέχρι και πριν τη συνάντηση του με τον Βλαντιμίρ Πούτιν στην Αλάσκα, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωνε πως θα φύγει ευχαριστημένος από τη συγκεκριμένη σύνοδο, μόνο αν επιτευχθεί συμφωνία για κατάπαυση του πυρός.

Ο Γερμανός Καγκελάριος, Φρίντριχ Μερτς δήλωσε ότι «όλοι θα θέλαμε να δούμε μια εκεχειρία».

«Δεν μπορώ να φανταστώ ότι η επόμενη συνάντηση θα πραγματοποιηθεί χωρίς κατάπαυση του πυρός, οπότε ας εργαστούμε πάνω σε αυτό και ας προσπαθήσουμε να ασκήσουμε πίεση στη Ρωσία», δήλωσε.

Ο Ντόναλντ Τραμπ αργότερα αντέδρασε, λέγοντας ότι δεν χρειαζόταν εκεχειρία για να τερματίσει άλλους πολέμους, αλλά θα την καλωσόριζε αν χρειαζόταν.

Συνάντηση Τραμπ – Πούτιν – Ζελένσκι

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε ότι «αν όλα πάνε καλά», θα υπάρξει τριμερής συνάντηση μεταξύ του ιδίου, του Βλαντιμίρ Πούτιν και του Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Ο τελευταίος δήλωσε ότι ήταν έτοιμος για μια τέτοια συνάντηση και ο Ντόναλντ Τραμπ επιβεβαίωσε πως στην ίδια θέση είναι και ο Βλαντιμίρ Πούτιν.

Ο Εμανουέλ Μακρόν δήλωσε ότι ενώ μια τριμερής συνάντηση είναι σημαντική, θα πρέπει επίσης να πραγματοποιηθεί μια «τετραμερής» σύνοδος κορυφής μετά.

Δεν ήταν σαφές εάν ο Γάλλος πρόεδρος εννοούσε μια συνάντηση στην οποία θα συμμετάσχει μόνο η Γαλλία ή εάν εννοούσε ότι το ΝΑΤΟ, η ΕΕ ή ο «συνασπισμός των προθύμων».

Ο Ντόναλντ Τραμπ είπε ότι θα τηλεφωνούσε στον Βλαντιμίρ Πούτιν «αμέσως μετά» τις συναντήσεις στον Λευκό Οίκο, αλλά τελικά διέκοψε τη συνομιλία με τους Ευρωπαίους ηγέτες για να τηλεφωνήσει στον Ρώσο ομόλογό του στη μέση της συνάντησης, σύμφωνα με έναν διπλωμάτη της ΕΕ.

Οι «επικίνδυνες» ανταλλαγές εδαφών

«Πρέπει επίσης να συζητήσουμε τις πιθανές ανταλλαγές εδαφών», δήλωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ ενόψει των πολυμερών συνομιλιών.

Είπε ότι τέτοιες ανταλλαγές θα πρέπει να λαμβάνουν «υπόψη την τρέχουσα γραμμή επαφής».

«Αυτό σημαίνει την εμπόλεμη ζώνη, τις γραμμές πολέμου που είναι τώρα, αρκετά προφανείς, πολύ λυπηρό, στην πραγματικότητα, να τις κοιτάς και τις διαπραγματευτικές θέσεις».

Αυτό έρχεται μετά τις πληροφορίες που δημοσίευσε ο Βλαντιμίρ Πούτιν, ο οποίος φέρεται να έχει ζητήσει να αναλάβει τον έλεγχο των ανατολικών περιοχών Ντόνετσκ και Λουχάνσκ της Ουκρανίας κατά τη διάρκεια της συνόδου κορυφής στην Αλάσκα με τον Ντόναλντ Τραμπ, ως προϋπόθεση για τον τερματισμό του πολέμου.

Σε αντάλλαγμα, η Ρωσία θα παραχωρούσε άλλα ουκρανικά εδάφη που κατέχονται από τα στρατεύματά της.

Ρωσικά στρατεύματα κατέχουν επί του παρόντος μεγάλα τμήματα των 2 περιοχών και, τον Σεπτέμβριο του 2022, η Μόσχα ανακοίνωσε ότι τις προσαρτά επίσημα, μαζί με τις περιοχές Χερσώνα και Ζαπορίζια, σε μια κίνηση που απορρίφθηκε και καταδικάστηκε ως παράνομη από τη Δύση.

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι είχε προηγουμένως αποκλείσει το ενδεχόμενο παραχώρησης οποιασδήποτε περιοχής στη Μόσχα.