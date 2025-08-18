LIVE- Ουάσινγκτον: Από λεπτό σε λεπτό οι κρίσιμες συνομιλίες- Στον Λευκό Οίκο οι Ευρωπαίοι ηγέτες- H συνάντηση Τραμπ -Ζελένσκι

Κατά την άφιξή του στην Ουάσινγκτον ο Ζελένσκι διαβεβαίωσε ότι η Ουκρανία «επιθυμεί βαθιά να τερματιστεί αυτός ο πόλεμος γρήγορα και με αξιόπιστο τρόπο»

19:48 Η υποδοχή των Ευρωπαίων ηγετών από τον Ζελένσκι

Ο Ουκρανός πρόεδρος υποδέχθηκε τους Ευρωπαίους ηγέτες στην Πρεσβεία της Ουκρανίας στην Ουάσιγκτον, όπου είχαν προπαρασκευαστική συνάντηση. Ο Ζελένσκι, μίας κι έγινε λόγος, φοράει ένα μαύρο κοστούμι και μαύρο πουκάμισο, αλλά χωρίς γραβάτα. Ο αναπληρωτής επικεφαλής του γραφείου του Βολοντίμιρ Ζελένσκι, Σερχίι Παλίσα, εθεάθη να κρατάει ένα τυλιγμένο φύλλο χαρτιού στον δρόμο προς τον Λευκό Οίκο – πιθανότατα χάρτη. Μαζί του βρίσκονταν ο επικεφαλής του προεδρικού γραφείου, Αντρίι Γιερμάκ και ο πρώην υπουργός Άμυνας Ρουστέμ Ουμέροφ.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">Zelensky is meeting with European leaders moments before heading for the White House for his meeting with Trump.<br><br> <a href="https://t.co/Qe4mHveoaC">pic.twitter.com/Qe4mHveoaC</a></p>— Visegrád 24 (@visegrad24) <a href="https://twitter.com/visegrad24/status/1957481632945848649?ref_src=twsrc%5Etfw">August 18, 2025</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

19:44 Ρωσία: Αντίθετη σε κάθε σενάριο που προβλέπει ανάπτυξη στρατευμάτων του ΝΑΤΟ στην Ουκρανία

Το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών δήλωσε ότι η Μόσχα αντιτίθεται σε οποιοδήποτε σενάριο προβλέπει την ανάπτυξη στρατευμάτων του ΝΑΤΟ στην Ουκρανία.

19: 32 Ζελένσκι: Η Ουκρανία έτοιμη για πραγματική εκεχειρία

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, δήλωσε ότι «κύριος στόχος μας είναι μια αξιόπιστη και διαρκής ειρήνη για την Ουκρανία και για ολόκληρη την Ευρώπη» και τόνισε πως «δεν πρέπει να περιμένουμε από τον Πούτιν να εγκαταλείψει οικειοθελώς την επιθετικότητα και τις νέες απόπειρες κατάκτησης». «Η πίεση πρέπει να λειτουργήσει και πρέπει να είναι κοινή – από τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ευρώπη, και από όλους στον κόσμο που σέβονται το δικαίωμα στη ζωή και τη διεθνή τάξη», σημείωσε ο Ζελένσκι, προσθέτοντας: «Πρέπει να σταματήσουμε τις δολοφονίες και ευχαριστώ τους εταίρους μας που εργάζονται γι’ αυτό και τελικά για μια αξιόπιστη και αξιοπρεπή ειρήνη». Αναφέρθηκε επίσης στις συντονισμένες θέσεις που συζήτησε με τους ηγέτες της Φινλανδίας, του Ηνωμένου Βασιλείου, της Ιταλίας, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τον γενικό γραμματέα του ΝΑΤΟ, ενόψει της συνάντησής του με τον πρόεδρο Τραμπ. «Η Ουκρανία είναι έτοιμη για μια πραγματική εκεχειρία και για την εγκαθίδρυση μιας νέας αρχιτεκτονικής ασφάλειας. Χρειαζόμαστε ειρήνη», κατέληξε.

19:24 Ηχούν σειρήνες προειδοποίησης στο Κίεβο και σε πολλές ακόμα πόλεις της Ουκρανίας

Την ώρα που οι Ευρωπαίοι ηγέτες προσέρχονται στον Λευκό Οίκο, στην ουκρανική πρωτεύουσα και σε σειρά πόλεων της Ουκρανίας ηχούν οι σειρήνες προειδοποίησης για πυραυλική επίθεση. Διαδηλωτές έξω από τον Λευκό Οίκο

Διαδηλωτές με πανό κοντά στον Λευκό Οίκο, λίγο πριν από τις αναμενόμενες συναντήσεις του Τραμπ με τον Ζελένσκι και Ευρωπαίους ηγέτες, στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων για τον τερματισμό του ρωσικού πολέμου στην Ουκρανία.