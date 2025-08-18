Σοβαρό τροχαίο στην Αχαΐα: Στο νοσοκομείο 4μελής οικογένεια- ΦΩΤΟ

Tετραμελής οικογένεια με δύο ανήλικα παιδιά οδηγήθηκαν στο Νοσοκομείο Καλαβρύτων, μετά από σοβαρό ατύχημα.

Το όχημα στο οποίο επέβαιναν ξέφυγε της πορείας τους και εξετράπη σταματώντας σε δέντρο. Το ατύχημα συνέβη πριν λίγη ώρα στην Πατρών - Καλαβρύτων στο ύψος της Κούτελης. Στο σημείο έσπευσε άμεσα περιπολικό του Α.Τ. Καλαβρύτων, Πυροσβεστικό όχημα της Π.Υ. Καλαβρύτων που απεγκλώβισαν τους τραυματίες και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ Καλαβρύτων τους οποίους διακόμισε στο Νοσοκομείο Καλαβρύτων.

Οι τραυματίες δυο ενήλικοι και δύο ανήλικα εχουν τραυματιστεί αλλα δεν υπάρχει κίνδυνος για την ζωή τους.

Να σημειώσουμε οτι από το μεσημέρι στην περιοχή των Καλαβρύτων ξέσπασε νεροποντή με τους δρόμους να είναι πολύ επικίνδυνοι.