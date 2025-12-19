«Γαλάζιο» επεισόδιο μεταξύ Καιρίδη και Δαβάκη για την απουσία Δένδια - «Που είναι ο υπουργός; Προσβάλλει την Επιτροπή»

Την έντονη διαμαρτυρία του Δημήτρη Καιρίδη προκάλεσε η απουσία του υπουργού Εθνικής Άμυνας, Νίκου Δένδια, από τη συνεδρίαση της Επιτροπής Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων της Βουλής.

Ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας διαμαρτυρήθηκε έντονα, με τον υφυπουργό Θανάση Δαβάκη να του απαντά σε εξίσου υψηλούς τόνους.

Ο πρόεδρος της Επιτροπής, Δημήτρης Καιρίδης, δεν έκρυψε την ενόχλησή του όταν είδε να εμφανίζεται ως εκπρόσωπος του υπουργείου ο κ. Δαβάκης κατά την ακρόαση των φορέων επί του νομοσχεδίου. Το περιστατικό έγινε πριν ανοίξουν οι κάμερες, ωστόσο βουλευτές που ήταν παρόντες σημειώνουν πως, ο κ. Καιρίδης άρχισε να φωνάζει «Πού είναι ο Δένδιας; Προσβάλει την επιτροπή και τη Βουλή με την απουσία του» και τον Θανάση Δαβάκη να του απαντά σε υψηλούς τόνους: «Πώς κάνεις έτσι; Είσαι απαράδεκτος. Έχει ξανασυμβεί πολλές φορές αυτό. Είμαι υφυπουργός και είμαι εγώ εδώ».

Η παρουσία του υφυπουργού, ωστόσο, δε φάνηκε να καθησυχάζει τον πρόεδρο της Επιτροπής που συνέχισε σε υψηλούς τόνους. «Σε ανακαλώ στην τάξη», φώναξε ο κ. Δαβάκης.

Μόλις τα πνεύματα φάνηκαν να ηρεμούν η συνεδρίαση ξεκίνησε κανονικά. Οι βουλευτές της ΝΔ, Άγγελος Συρίγος και Γιάννης Οικονόμου πήραν το μέρος των Δένδια - Δαβάκη, ωστόσο οι βουλευτές της αντιπολίτευσης πήραν το μέρος Καιρίδη. Ο υφυπουργός Εθνικής Άμυνας, ωστόσο, επανήλθε στο θέμα και on camera, απευθυνόμενος προς τον Δημήτρη Καιρίδη.

«Απευθύνομαι σε εσάς, κύριε πρόεδρε. Όλο αυτό ξεκίνησε από την είσοδο σας στην επιτροπή με εμφανή τα σημάδια μίας προκατάληψης στη διαδικασία και με ύφος κεντρισμένο με ρωτήσατε “Πού είναι ο υπουργός;”. Όπως ξέρετε ο υπουργός συνεπικουρείται από τον υφυπουργό. Ο υφυπουργός αναπληρώνει και έχει γίνει κατ’ επανάληψη . Προς τι λοιπόν όλη αυτή η έκρηξη και η εναντίωση; Σαφώς το νομοσχέδιο έχει ένα πολιτικό αποτύπωμα. Λυπούμαι γα την θρυαλλίδα που δημιουργήθηκε με τη στάση σας μπαίνοντας στη Βουλή σαν να μην το έχετε ξαναδεί. Λυπούμαι κ. πρόεδρε για τη συμπεριφορά σας. Είναι όλο το Υπουργείο Άμυνας εδώ», υπογράμμισε.