Ζάκυνθος: ΄Εφυγε από τη ζωή στα 46 του, ο δικηγόρος Δημήτρης Ποταμίτης

Ζάκυνθος: ΄Εφυγε από τη ζωή στα 46 του, ...

Θλίψη στη δικηγορική οικογένεια του νησιού

Σοκ στη Ζάκυνθο μετά το θάνατο του δικηγόρου Δημήτρη Ποταμίτη που έφυγε από τη ζωή χθες σε ηλικία μόλις 46 ετών.
Το τελευταίο διάστημα, ο δικηγόρος, ο οποίος συνέδεσε τη ζωή του με κοινωνικούς και πολιτικούς αγώνες, έδινε μάχη με τον καρκίνο.

Ο Δημήτρης Ποταμίτης υπήρξε ενεργό και ιδιαίτερα αγαπητό μέλος της κοινωνίας, καθώς και του Δικηγορικού Συλλόγου, υπηρετώντας με ήθος, συνέπεια και αίσθημα ευθύνης το λειτούργημά του. Η απώλειά του αφήνει δυσαναπλήρωτο κενό τόσο στον νομικό κόσμο όσο και στην τοπική κοινωνία, που θρηνεί την πρόωρη απώλεια ενός ανθρώπου με προσφορά και αξίες.

Σε ένδειξη πένθους θα παραμείνουν κλειστά τα γραφεία του δικηγορικού συλλόγου Ζακύνθου για δύο μέρες.

