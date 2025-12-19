Πάτρα: Άνοιξε η κλειστή για 4 μήνες Αγίου Κωνσταντίνου στην Αγυιά - ΦΩΤΟ

Εκτελέστηκαν εργασίες για το αντλιοστάσιο στην παλιά Ρομάντζα
Μετά από αρκετούς μήνες τελικά άνοιξε την Πέμπτη η κεντρικότερη οδική αρτηρία της Αγυιάς που παρέμενε κλειστή εξαιτίας των εργασιών για το αντλιοστάσιο της Πάτρας στην παλιά Ρομάντζα.
Οι βασικότεροι δρόμοι (Αγίου Κωνσνταντίνου, Αώου) έχουν ασφαλτοστρωθεί και απομένουν κάποιες τελευταίες εργασίες στους γύρω χώρους και μικρότερους δρόμους.
Η αρχική ενημέρωση στους κατοίκους της περιοχής ήταν πως το έργο θα ολοκληρωνόταν σε περίπου 2 μήνες, ωστόσο πήρε τον διπλάσιο χρόνο. Σύμφωνα με τον εργολάβο, τόσο ο καιρός όσο και έκτακτες καταστάσεις βάσει των υποδομών που θα έπρεπε να διαμορφωθούν στην περιοχή, προκάλεσαν τον επιπρόσθετο χρόνο.
Η Αγίου Κωνσταντίνου εξυπηρετεί χιλιάδες μόνιμους και διερχόμενους πολίτες, ενώ οι 4 περίπου μήνες που η οδός έπρεπε να παραμείνει κλειστή προκάλεσε οικονομική αιμορραγία σε επιχειρήσεις της περιοχής της Αγυιάς.
Η διασύνδεση οικιών και της περιοχής της Αγυιάς απαιτεί ένα μεγαλύτερο και πιο ικανό κεντρικό δίκτυο σωληνώσεων, που θα οδηγούν τα αστικά λύματα από την κάθε οικία στον κεντρικό αγωγό, εν συνεχεία στο αντλιοστάσιο και τέλος με τη δύναμη των αντλιών της εγκατάστασης στον βιολογικό καθαρισμό της Πάτρας.
Πρόκειται για το έργο η ολοκλήρωση και λειτουργία του οποίου θα επιτρέψει την επεξεργασία λυμάτων τουλάχιστον 30.000 κατοίκων εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Πατρέων, οι οποίοι και θα ενταχθούν στο υφιστάμενο αποχετευτικό δίκτυο.
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr