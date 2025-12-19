Πάτρα: Άνοιξε η κλειστή για 4 μήνες Αγίου Κωνσταντίνου στην Αγυιά - ΦΩΤΟ

Μετά από αρκετούς μήνες τελικά άνοιξε την Πέμπτη η κεντρικότερη οδική αρτηρία της Αγυιάς που παρέμενε κλειστή εξαιτίας των εργασιών για το αντλιοστάσιο της Πάτρας στην παλιά Ρομάντζα.

Οι βασικότεροι δρόμοι (Αγίου Κωνσνταντίνου, Αώου) έχουν ασφαλτοστρωθεί και απομένουν κάποιες τελευταίες εργασίες στους γύρω χώρους και μικρότερους δρόμους.

Η αρχική ενημέρωση στους κατοίκους της περιοχής ήταν πως το έργο θα ολοκληρωνόταν σε περίπου 2 μήνες, ωστόσο πήρε τον διπλάσιο χρόνο. Σύμφωνα με τον εργολάβο, τόσο ο καιρός όσο και έκτακτες καταστάσεις βάσει των υποδομών που θα έπρεπε να διαμορφωθούν στην περιοχή, προκάλεσαν τον επιπρόσθετο χρόνο.

Η Αγίου Κωνσταντίνου εξυπηρετεί χιλιάδες μόνιμους και διερχόμενους πολίτες, ενώ οι 4 περίπου μήνες που η οδός έπρεπε να παραμείνει κλειστή προκάλεσε οικονομική αιμορραγία σε επιχειρήσεις της περιοχής της Αγυιάς.