Διαμαντής Καραναστάσης: “Από αύριο μόνο φραπέ” απαντά για την οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ

Με… χιούμορ αντιμετώπισε ο πρώην βουλευτής της Πλεύσης Ελευθερίας, Διαμαντής Καραναστάσης, το πρόστιμο που τού υπεβλήθη αφού οδηγούσε υπό την επήρεια αλκοόλ.

Οπως αναφέρει σε ανάρτησή του «καλά κάνανε τα παιδιά και μου βάλανε πρόστιμο, αφού ήμουν ελάχιστα πάνω από το νέο εξαιρετικά αυστηρό όριο».

Ο ίδιος υποστηρίζει, όμως, πως «αυτό που έγινε την Τρίτη δεν είναι είδηση 2 ημέρες μετά. Μπορεί σήμερα κάτι να εξυπηρετεί» και στέλνει το μήνυμα πως… «από αύριο μόνο φραπέ».

Η ανάρτησή του έχει ως εξής:

«Πριν 2 ημέρες ήπια 2 ποτήρια κρασί σε μία συνάντηση και μετά –δυστυχώς- πήδηξα κατευθείαν στο αμάξι χωρίς να περιμένω καθόλου. Σε έναν άνδρα 90 κιλών που ήπιε 2 ποτήρια κρασί, η περιεκτικότητα αλκοόλ ανά λίτρο εκπνεόμενου αέρα είναι 0,33 mg/l.

Εγώ είχα 0,29 με όριο πια τα 0,25 (πριν λίγες μέρες το όριο ήταν 0,5 mg/l). Καλά κάνανε τα παιδιά και μου βάλανε πρόστιμο αφού ήμουν ελάχιστα πάνω από το νέο εξαιρετικά αυστηρό όριο. Αυτό που έγινε όμως την Τρίτη δεν είναι είδηση 2 ημέρες μετά. Μπορεί σήμερα κάτι να εξυπηρετεί. Τέλος πάντων, από αύριο μόνο φραπέ».