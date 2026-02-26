Πάτρα: Συναγερμός από εντοπισμό εκρηκτικού μηχανισμού στη Διεύθυνση Μεταφορών

Σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής τέθηκαν το πρωί οι Αρχές στην Πάτρα, ύστερα από τον εντοπισμό αυτοσχέδιου εκρηκτικού μηχανισμού σε κτίριο της Διεύθυνσης Μεταφορών, στην περιοχή Κουκούλι.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο μηχανισμός είχε τοποθετηθεί σε παράθυρο της υπηρεσίας και, υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, δεν πυροδοτήθηκε.

Κατά τις ίδιες πηγές, αποτελούνταν από γκαζάκι και δύο φιάλες με εύφλεκτο υλικό.

Άμεσα κινητοποιήθηκαν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, ενώ στο σημείο έσπευσαν πυροτεχνουργοί για την ασφαλή εξουδετέρωση του μηχανισμού, καθώς και οχήματα της Πυροσβεστικής για προληπτικούς λόγους. Η περιοχή αποκλείστηκε προσωρινά, προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφάλεια εργαζομένων και πολιτών.