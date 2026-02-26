Παρουσία του Υπουργού Χρίστου Δήμα τα εγκαίνια της 9ης Έκθεσης Patras IQ 2026

Η 9η Έκθεση Καινοτομίας & Μεταφοράς Τεχνογνωσίας Patras IQ ανοίγει τις πύλες της την Παρασκευή 27 Φεβρουαρίου 2026 στο Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών. Τα εγκαίνια της Έκθεσης θα γίνουν στις 10 το πρωί παρουσία του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών κ. Χρίστου Δήμα. Η τελετή λήξης θα λάβει χώρα την Κυριακή 1/3/2026 στις 18.00 παρουσία του Γενικού Γραμματέα Έρευνας και Καινοτομίας κ. Δημητρίου Τερζή.

Από την οργανωτική επιτροπή της Patras IQ και το Πανεπιστήμιο Πατρών απευθύνεται πρόσκληση στο κοινό να παρακολουθήσει τις ιδιαίτερα ενδιαφέρουσες συνεδρίες που θα πραγματοποιηθούν καθ' όλη τη διάρκεια του τριημέρου, με τη συμμετοχή διακεκριμένων ακαδημαϊκών, εκπροσώπων της επιχειρηματικής κοινότητας, θεσμικών φορέων και διεθνών οργανισμών.

Ακολουθούν οι συνεδρίες που διοργανώνονται από το Πανεπιστήμιο Πατρών

27/2| 11:00–12:00 (60') |Αίθουσα Ι4

Η Συμβολή των έργων υποδομής για τη βιώσιμη ανάπτυξη μέσω της διασύνδεσης των Περιφερειών

Καινοτομία στο λιμάνι της Πάτρας

Παναγιώτης Γ. Αναστασόπουλος, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος του Οργανισμού Λιμένος Πατρών Α.Ε. (Ο.Λ.ΠΑ. Α.Ε.)

Βιώσιμη Κινητικότητα, Ανάπτυξη. Το πολυδιάστατο αποτύπωμα ενός μεγάλου έργου υποδομής στην Περιφέρεια

Γιώργος Καζαντζόπουλος, Διευθυντής Περιβάλλοντος, Ολυμπία Οδός

Από την Απομόνωση στην Βιώσιμη Ανάπτυξη της Δυτ. Ελλάδας. Η υποδειγματική Συντήρηση της Γέφυρας Ρίου - Αντιρρίου προϋπόθεση & εγγύηση συνεχούς διασύνδεσης

Παναγιώτης-Ευγένιος Λούκας, Διευθύνων Σύμβουλος & Αντιπρόεδρος Δ.Σ., ΓΕΦΥΡΑ Α.Ε.

Συντονίζει:

Καθ. Δημήτρης Μούρτζης, Αντιπρόεδρος Επιτροπής Ερευνών Πανεπιστημίου Πατρών & Επιστημονικός Υπεύθυνος Patras IQ

27/2| 12:00–14:00 (120') |Αίθουσα Ι4

Χρηματοδοτικά εργαλεία και επενδυτικές διαδρομές για Spin-offs και Startups

Παρουσιάζουν & Συντονίζουν:

Dr Χάρης Λαμπρόπουλος, Πρόεδρος ΕΑΤΕ και Μέλος ΔΣ, European Investment Bank (EIB) & European Investment Fund (EIF)

Αντιγόνη Λυμπεροπούλου, Διευθύνουσα Σύμβουλος ΕΑΤΕ

1st Session | 12:00–13:00

Corallia Ventures

Νίκος Βογιατζής, Partner

Uni.Fund

Κατερίνα Πραματάρη, Καθηγήτρια ΟΠΑ (ΔΕΤ), Partner

Evercurious

Γιώργος Γεωργιάδης, Partner

2nd Session | 13:00–14:00

Eurobank

Ρούλα Μπαχταλιά, Επικεφαλής Venture Banking & Μέλος Συντονιστικής Επιτροπής EGG Accelerator

Deloitte

Κωνσταντίνος Βαΐτσας, Principal | Director of Innovation.

27/2 | 13:00–14:00 (60') |Αίθουσα Ι10-Ι11

Κοινωνική Καινοτομία & Τεχνολογία στο Πανεπιστήμιο

Ελένη Ν. Αλμπάνη, Αντιπρύτανις Φοιτητικής Μέριμνας και Πολιτισμού

Will you... Marrow Me? Προσέλκυση Εθελοντών Δοτών Μυελού των Οστών σε συνεργασία με το ΚΕΔΜΟΠ – «Χάρισε Ζωή»

Θεοδώρα Παπακυριαζή, Φοιτήτρια 3ου έτους, Τμήμα Ιατρικής Πανεπιστημίου Πατρών, Υπεύθυνη εθελοντικής δράσης «Will You... Marrow Me?» – ΕΕΦΙΕ Πατρών

Μέσα από τον εθελοντισμό για ένα καλύτερο αύριο – Better ToMarrow

Μυρτώ Μανωλούδη, Φοιτήτρια στο Τμήμα Νοσηλευτικής Πατρών

Άνθρωποι Vs Τεχνητή Νοημοσύνη_Η πρόκληση

Μαρίνα-Σελήνη Κατσαΐτη, Πρόεδρος, Τμήμα Περιφερειακής και Οικονομικής Ανάπτυξης, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Από μια Ιδέα στην Πράξη: Το Ταξίδι της Givelink και το Μέλλον της Φιλανθρωπίας

Παναγιώτης Κοκμοτός, Συνιδρυτής & Υπεύθυνος Ανάπτυξης Givelink.

28/2 | 12:00–14:00 (120') |Αίθουσα Ι4

Καινοτομία και Διανοητική Ιδιοκτησία: Προστασία και Αξιοποίηση

Εισαγωγή – Πλαίσιο Συνεδρίας

Τσακανίκας Παναγιώτης, Προϊστάμενος Νομικής Υπηρεσίας Πανεπιστημίου Πατρών

From Ideas to Impact: Ο ρόλος της Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας στην εμπορική ωρίμανση της καινοτομίας

Γιούλη Παπαποστόλου, Διευθύντρια Τεχνολογικής Πληροφόρησης & Επικεφαλής Innovation Agency OBI, Μηχανολόγος Μηχανικός ΕΜΠ, M.Sc., M.Sc. IR & HR L.S.E.

Πνευματική Ιδιοκτησία και Έρευνα: Βασικές Αρχές και Τεχνητή Νοημοσύνη

Μαρία Γ. Σινανίδου, Int. IP LL.M., Δικηγόρος – Επιστημονική Συνεργάτης ΟΠΙ

Διανοητική Ιδιοκτησία και Εταιρείες-Τεχνοβλαστοί (Spin-offs) των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων

Κατερίνα Παπαδοπούλου, Δικηγόρος ΔΝ με έμμισθη εντολή στη Νομική Υπηρεσία Πανεπιστημίου Πατρών, Master Droit de l' Innovation Technique (Uni Paris I – Paris XI)

Συντονίζει:

Τσακανίκας Παναγιώτης, Προϊστάμενος Νομικής Υπηρεσίας Πανεπιστημίου Πατρών.

28/2 | 15:00–17:00 (120') |Αίθουσα Ι4

Κβαντική Μηχανική και Καινοτομία



15:00 – 15:40

Η Μελέτη για τον Μελλοντικό Κυκλικό Επιταχυντή στο CERN

Εμμανουήλ Τσεσμελής, Ανώτατος Φυσικός, CERN

Επισκέπτης Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Οξφόρδης

Επισκέπτης Καθηγητής, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (REMOTE)

15:40 – 16:20

Γεφυρώνοντας το χάσμα μεταξύ της έρευνας στη σωματιδιακή φυσική και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

Δρ. Ραχήλ Μαρία Αβραμίδου, Φυσικός Σωματιδιακής Φυσικής – Συνεργάτης του πειράματος ATLAS στο CERN

16:20 – 17:00

Η Κβαντική Καινοτομική Τεχνολογία από την Ανάπτυξη της Πειραματικής Σωματιδιακής Φυσικής

Ευάγγελος Γαζής, Καθηγητής Πειραματικής Σωματιδιακής Φυσικής, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και CERN

Συντονίζει:

Καθ. Δημήτρης Μούρτζης, Αντιπρόεδρος Επιτροπής Ερευνών Πανεπιστημίου Πατρών & Επιστημονικώς Υπεύθυνος Patras IQ.

28/2 | 17:00–19:30 |Αίθουσα Ι4

Women in Innovation, AI, Education, Culture, Diplomacy & Female Leadership

AI in Education, Diplomacy & Culture for Women Leaders



Her Excellency Madam Nahida Rahman Shumona, Ambassador of Bangladesh

Αναστασία Ανδρίτσου, Γενική Διευθύντρια Ελλάδας & Κύπρου, British Council

Γεωργία Μανωλοπούλου, Cultural Expert, Αρχαιολογικό Μουσείο Πατρών, Υπουργείο Πολιτισμού

Μάχη Γεωργακοπούλου, Οικονομολόγος, Πρόεδρος, Hellenic Female Leaders, Λονδίνο

AI & Women Entrepreneurship

Δρ. Μίνα Μαρμπένα, Διευθύντρια Τεχνολογίας, Grant Thornton Greece, Επικεφαλής Καινοτομίας, AI Center of Excellence

Έλσα Νίκα, Cofounder, Διευθύνουσα Σύμβουλος της COVARIANCE

Χαρά Μπάρλου, Διευθυντικό Στέλεχος, CBL

Δρ. Δήμητρα Γιαννακοπούλου, Senior Principal Scientist, Amazon (US)

Συντονίζει: Νατάσσα Σπαγαδώρου, Δημοσιογράφος, CNN Greece.

28/2 | 17:00–20:00 (180') |Αίθουσα Ι10-Ι11

Building Innovation Capacity by Opening New Pathways, Bridging Gaps, and Strengthening the Innovation Ecosystem

Professor John Bessant, Professor (Emeritus) on Innovation and Entrepreneurship at Exeter University (REMOTE)

Δρ Γιώργος Τσεκούρας (PhD), Αναπληρωτής Καθηγητής Επιχειρηματικότητας και Καινοτομίας, University of Greenwich

Siddharth Joshi, Lecturer in Executive Education at University of Greenwich (REMOTE)

Konstantinos E. Kounetas, Dean of the School of Economics and Business Administration, Professor of Applied Industrial Organization, University of Patras

Απόστολος Ραφαηλίδης, Πρόεδρος του Τμήματος Διοίκησης Τουρισμού, Αναπληρωτής Καθηγητής του Πανεπιστημίου Πατρών

Κωνσταντίνος Τσεκούρας, Καθηγητής του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών.

1/3 | 12:00–14:15 (135') |Αίθουσα Ι4

Τεχνητή Νοημοσύνη: Οικονομία και Κοινωνία

AI στην Οικονομία – Παραγωγικό Μοντέλο, Εκπαίδευση και Ανθρώπινα Δικαιώματα

Αρίστος Δοξιάδης, Partner Emeritus, Big Pi Ventures

Δρ Λίλιαν Μήτρου, Καθηγήτρια, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Δικηγόρος

Δρ Απόστολος Δημητρόπουλος, Ειδικός Σύμβουλος Εκπαίδευσης, Προεδρία της Κυβερνήσεως

AI στην Υγεία και τη Φαρμακοβιοτεχνολογία

Σπύρος Κίντζιος, Διευθυντής Εταιρικής Ανάπτυξης, UNI PHARMA S.A.

Δρ Χαριέττα Ελευθεροχωρινού, Healthcare and AI Executive | Former Vice President, AI Strategy and Operations, IQVIA

Δρ Σωτήρης Μπερσίμης, Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Co-Founder & Επιστημονικός Σύμβουλος, COVARIANCE PC

Καθ. Δημήτρης Μούρτζης, Πρόεδρος PATRAS IQ, Αντιπρόεδρος Επιτροπής Ερευνών Πανεπιστημίου Πατρών

Συντονίζει: Νατάσσα Σπαγαδώρου, Δημοσιογράφος, CNN Greece.

1/3 | 15:00–16:00 (60') |Αίθουσα Ι4

Spin-offs in Action: Καινοτομία με Αποτύπωμα από το Πανεπιστήμιο Πατρών

Bio Detect – Προηγμένη βιοασφάλεια και ανίχνευση παθογόνων

Δρ Παναγιώτα Σταθοπούλου, Επίκουρη Καθηγήτρια Βιοτεχνολογίας, Τμήμα Αειφορικής Γεωργίας, Πανεπιστήμιο Πατρών

OLONPHOS – Φωτονική Νανοτεχνολογία στην Ανίχνευση Τοξικών Παραγόντων

Νικόλαος Βάϊνος, Συνιδρυτής-CEO

Anthestos Pharmaceuticals – Από την Ακαδημαϊκή Ανακάλυψη στην Κλινική Ανάπτυξη

Ευάγγελος Δραΐνας, Συνιδρυτής και COO

AviSense.AI – Λύσεις τεχνητής νοημοσύνης και μεικτής πραγματικότητας στην αστική ασφάλεια και τις έξυπνες πόλεις

Δρ Γεράσιμος Αρβανίτης, CEO & Συνιδρυτής, AviSense.AI, Μεταδιδακτορικός Ερευνητής, Πανεπιστήμιο Πατρών.

1/3 | 16:00–18:00 (120') |Αίθουσα Ι4

Από την Ιδέα στον Αντίκτυπο: Επιτυχημένα Παραδείγματα Ελληνικής Καινοτόμου Επιχειρηματικότητας

Polikatikia.gr

Dr Jeries Besarat, CEO – Polikatikia.gr

2BullMeDiTherapy

Σταύρος Τούμπουλης, DDS, Συνιδρυτής & CEO, TwoBull MeDiTherapy P.C.

Mosaic Hub

Ανδρέας Τσιλίρας, Πολιτιστικός Διαχειριστής, Συνιδρυτής Mosaic // Culture & Creativity

ΤΟΒΕΑ

Ιγνάτιος Φωτίου, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος.

1/3 | 17:00–17:40 (40') |Αίθουσα Ι10-Ι11

Μεταφορά τεχνολογίας: Βέλτιστες Πρακτικές από την Αμερική και η ευκαιρία για την Ελλάδα

Αφροδίτη Ξύδη, Εκτελεστική Διευθύντρια του Deon Policy Institute.

Παράλληλα, τα αξιόλογα εκθεσιακά περίπτερα προσφέρουν τη δυνατότητα άμεσης γνωριμίας με ερευνητικά έργα, τεχνολογικά επιτεύγματα και καινοτόμες πρωτοβουλίες που προέρχονται από πανεπιστημιακά ιδρύματα, ερευνητικά κέντρα και δυναμικές επιχειρήσεις.



Η παρουσία σας θα συμβάλει ουσιαστικά στον διάλογο, στη διάχυση της γνώσης και στη διαμόρφωση ενός ζωντανού οικοσυστήματος καινοτομίας.



Σας περιμένουμε να συναντηθούμε, να ανταλλάξουμε ιδέες και να εμπνευστούμε από τις προοπτικές που διαμορφώνουν το αύριο της έρευνας και της ανάπτυξης, αναφέρει η ανακοίνωση της οργανωτικής επιτροπής.

*Είσοδος Ελεύθερη για το κοινό.

Περισσότερα στο σάιτ patrasiq.gr