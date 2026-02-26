Πάτρα: Στους δρόμους σήμερα οι μαθητές για την επέτειο της τραγωδίας των Τεμπών

Κινητοποιήσεις με αφορμή την τραγωδία στα Τέμπη οργανώνουν οι μαθητές σχολικών μονάδων της Πάτρας, προχωρώντας σε συλλαλητήριο αλλά και σε διήμερες καταλήψεις.

Η μαθητική συγκέντρωση έχει οριστεί για σήμερα, στις 11:00 το πρωί, στην Πλατεία Γεωργίου, όπου θα πραγματοποιηθεί εκδήλωση μνήμης για τα 57 θύματα και θα ακολουθήσει πορεία στο κέντρο της πόλης.

Παράλληλα, για σήμερα Πέμπτη και αύριο Παρασκευή έχουν αποφασιστεί και πραγματοποιούνται καταλήψεις σε σχολικές μονάδες της πόλης.

Οι κινητοποιήσεις αναμένεται να συνεχιστούν και το Σάββατο, με νέο συλλαλητήριο που έχει προγραμματιστεί και πάλι στις 11:00 το πρωί, στην ίδια πλατεία, αυτή τη φορά με τη συμμετοχή φορέων, συλλόγων και οργανώσεων της περιοχής.