Έβρος: Ώρες αγωνίας για τους κατοίκους των παρόχθιων χωριών- Φόβοι για ένταση των πλημμυρικών φαινομένων

Ο Έβρος βρίσκεται και σήμερα, Πέμπτη 26 Φεβρουαρίου 2026, σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού λόγω των εκτεταμένων πλημμυρών που πλήττουν την περιοχή.

Πάνω από 150.000 στρέμματα γης έχουν καλυφθεί από νερό, προκαλώντας σοβαρές ζημιές σε καλλιέργειες, αγροτικές υποδομές και οδικά δίκτυα, ενώ αυξάνεται η ανησυχία και για κατοικημένες περιοχές.

Οι πλημμύρες στον Έβρο έχουν δημιουργήσει εικόνες μεγάλης καταστροφής, με τη στάθμη του ποταμού να παραμένει σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα. Τα νερά ασκούν συνεχή πίεση στα αναχώματα και στις παραποτάμιες εκτάσεις, εντείνοντας τον φόβο για νέα έντονα πλημμυρικά φαινόμενα τις επόμενες 36 ώρες που είναι και κρίσιμες.

Στο Διδυμότειχο, εκτεταμένη περιοχή δίπλα στο ανάχωμα βρίσκεται κάτω από τα νερά του Ερυθροπόταμου.