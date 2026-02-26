Πάτρα: Επεισόδιο μεταξύ μαθητριών σε σχολική εκδρομή

Αναστάτωση προκλήθηκε στη σχολική κοινότητα της Πάτρας, έπειτα από περιστατικό βίας που σημειώθηκε κατά τη διάρκεια σχολικής εκδρομής σε αθλητική εγκατάσταση της πόλης.

Σύμφωνα με καταγγελία που υποβλήθηκε στις Αρχές, μαθήτρια της Β΄ Γυμνασίου φέρεται να δέχθηκε επίθεση από δύο συνομήλικές της. Όπως ανέφερε η ίδια στην κατάθεσή της, οι δύο μαθήτριες την πλησίασαν και ακολούθησε ένταση, κατά τη διάρκεια της οποίας – σύμφωνα με τα καταγγελλόμενα – της τράβηξαν τα μαλλιά και τη χτύπησαν.

Κατά το επεισόδιο, η ανήλικη φέρεται να έχασε την ισορροπία της και να χτύπησε στο κεφάλι πέφτοντας σε παρακείμενη κατασκευή του αθλητικού χώρου. Για προληπτικούς λόγους διακομίστηκε στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο Πατρών, όπου της έγιναν οι απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις.

Την υπόθεση έχει αναλάβει η Ασφάλεια Πατρών, η οποία προχώρησε σε αναζητήσεις των δύο φερόμενων ως εμπλεκομένων μαθητριών και διενεργεί προανάκριση για τη διακρίβωση των συνθηκών του περιστατικού.