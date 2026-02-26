Σεισμός 3,7 Ρίχτερ ανοιχτά από τη Ζάκυνθο

6,5 χιλιόμετρα το εστιακό βάθος
Σεισμός μεγέθους 3,7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε ανοιχτά από τη Ζάκυνθο την Πέμπτη (26.02.2026) σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών.
Ο σεισμός που έγινε ανοιχτά από τη Ζάκυνθο καταγράφηκε στις 3:34 μ.μ. της Πέμπτης.
Το επίκεντρο της δόνησης εντοπίζεται στα 68 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά του Αγίου Λέοντα Ζακύνθου.
Στα 6,5 χιλιόμετρα εκτιμάται εστιακό βάθος του σεισμού.
