Τι προτιμούν οι Έλληνες τις γιορτές - Κουραμπιέδες ή μελομακάρονα;

Με αφορμή τις γιορτές, η Focus Bari κατέγραψε ορισμένα ενδιαφέροντα χαρακτηριστικά που διαμορφώνουν τις τάσεις των Ελλήνων, όπως καταγράφονται στη YouGov Profiles (Focus Bari – Affiliate Partner της YouGov στην Ελλάδα).

Πιο συγκεκριμένα:

Τρεις στους πέντε Έλληνες (60%), δηλώνουν ότι τους αρέσει να καλούν κόσμο στο σπίτι, επιλέγοντας ζεστές και αυθεντικές στιγμές παρέας. Περισσότεροι (76%), θεωρούν σημαντικό να περνούν χρόνο με την οικογένειά τους. Οι γιορτές λοιπόν, αποτελούν ευκαιρία για επανασύνδεση και ποιοτικό χρόνο με τα αγαπημένα μας πρόσωπα!

66% θεωρεί πρωταρχικής σημασίας, να περνά χρόνο σε εξωτερικούς χώρους. Παράλληλα, πάνω από ένας στους δύο (53%), δηλώνουν ότι αισθάνονται άνετα σε κοινωνικές καταστάσεις. Οι Έλληνες φαίνεται να αναζητούν ισορροπία ανάμεσα στην κοινωνικότητα και ό,τι τους κάνει να αισθάνονται καλά!

Περισσότεροι από τους μισούς Έλληνες (54%), αγαπούν να ανακαλύπτουν νέα χόμπι ή ενδιαφέροντα, ενώ η συντριπτική πλειοψηφία (79%), εκτιμά ιδιαίτερα δραστηριότητες που συμβάλλουν στην απαλλαγή από το άγχος. Ίσως λοιπόν, οι γιορτές να είναι η ιδανική αφορμή για να ασχοληθούμε με όσα μας ευχαριστούν και μας ηρεμούν!

Οι έρευνές μας δείχνουν σταθερά ότι τα μελομακάρονα παραμένουν η πιο δημοφιλής γλυκιά επιλογή των Ελλήνων για τα Χριστούγεννα. Όσον αφορά τον Άι Βασίλη, η πλειοψηφία τον βλέπει ως σύμβολο χαράς και μια όμορφη ιστορία για τα παιδιά, και γιατί όχι και για εμάς τους μεγάλους.