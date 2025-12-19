Δυτική Ελλάδα: Με 23 εκατομμύρια ευρώ ενισχύεται η μικρή επιχειρηματικότητα από το ΕΠ

Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, προχωρά σε μια ακόμα σημαντική πρωτοβουλία στήριξης της επιχειρηματικότητας, καθώς με απόφαση του Περιφερειάρχη Νεκτάριου Φαρμάκη, ενισχύονται με συνολικά 23 εκατ ευρώ μικρές, πολύ μικρές επιχειρήσεις, καθώς και ατομικές επιχειρήσεις επιστημόνων, μέσω της δράσης με γενικό τίτλο “Εκσυγχρονισμός Μικρής Επιχειρηματικότητας Δυτικής Ελλάδας”.

Πρόκειται για τρεις διαφορετικές κατηγορίες, γι αυτό και εκδοθήκαν αντίστοιχες προσκλήσεις για την υποβολή επενδυτικών προτάσεων. Εντάσσονται στον Ειδικό Στόχο 1.3: «Ενίσχυση της βιώσιμης ανάπτυξης και της ανταγωνιστικότητας των ΜΜΕ και δημιουργία θέσεων εργασίας στις ΜΜΕ, μεταξύ άλλων μέσω παραγωγικών επενδύσεων (ΕΤΠΑ)» του Προγράμματος «Δυτική Ελλάδα 2021-2027». Οι δράσεις εστιάζουν στον τεχνολογικό μετασχηματισμό, την εξωστρέφεια, την προώθηση της ψηφιακής και πράσινης μετάβασης, την βελτίωση της ανταγωνιστικότητας.

Ειδικότερα, χρηματοδοτούνται:

Μικρές Επενδύσεις με 18 εκατ. ευρώ, επιδότηση 50% και προϋπολογισμό ανά επένδυση από 5.000 € έως 40.000 €.

Μεσαίες Επενδύσεις με 3 εκατ ευρώ, επιδότηση 50% και προϋπολογισμό ανά επένδυση από 40.001 € έως 120.000 €.

Ατομικές Επιχειρήσεις Επιστημόνων με 2 εκατ ευρώ, επιδότηση 50% και προϋπολογισμό ανά επένδυση από 5.000 € έως 10.000 €.

«Η στήριξη της επιχειρηματικότητας είναι επένδυση στο μέλλον της Δυτικής Ελλάδας. Με τις νέες προσκλήσεις δίνουμε στις επιχειρήσεις ώθηση για να εκσυγχρονιστούν, να γίνουν πιο ανταγωνιστικές και να δημιουργήσουν νέες θέσεις εργασίας. Οι δράσεις αυτές δεν είναι απλώς χρηματοδοτήσεις. Είναι ευκαιρίες για τις επιχειρήσεις να προσαρμοστούν στις απαιτήσεις της εποχής αυξάνοντας την παραγωγικότητα. Στόχος μας είναι μια Δυτική Ελλάδα που καινοτομεί και εξάγει αξία».

Οι αναλυτικές προσκλήσεις θα είναι διαθέσιμες στις ιστοσελίδες της ΕΥΔ του Προγράμματος «Δυτική Ελλάδα 2021-2027» www.dytikiellada.gr, του ΕΣΠΑ www.espa.gr και του Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης www.efepae.gr, www.diaxeiristiki.gr.

Για την πληροφόρηση των δυνητικών δικαιούχων θα λειτουργήσει στη Διαχειριστική Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Δυτικής Ελλάδος, Πελοποννήσου, Ηπείρου & Ιονίων Νήσων, γραφείο ενημέρωσης, (Μαιζώνος 122 & Γούναρη, Πάτρα, Τηλ: 2610622711, e-mail: [email protected] , URL: www.diaxeiristiki.gr). Τυχόν ερωτήματα που θα διατυπώνονται εγγράφως, θα αποστέλλονται με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στην διεύθυνση [email protected] και [email protected].

Για τεχνικά θέματα της εφαρμογής οι δικαιούχοι μπορούν να απευθύνονται στο HELPDESK (γραφείο υποστήριξης) που λειτουργεί η ΜΟΔ, τηλ: 210-7787940, [email protected] (ώρες γραφείου 09:00 – 17:00).