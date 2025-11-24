Νεκτάριος Φαρμάκης: «Η Δυτική Ελλάδα σε διαρκή τροχιά ανάπτυξης»

Όπως τόνισε ο Περιφερειάρχης κ. Φαρμάκης, τα στοιχεία που εμπεριέχονται στον Στρατηγικό Σχεδιασμό αποδεικνύουν ότι η Δυτική Ελλάδα πραγματοποιεί διαρκή βήματα προόδου τα τελευταία χρόνια, προσθέτοντας ότι «τίποτα δεν γίνεται χωρίς δουλειά και κόπο», αλλά και ότι, αυτή η πρόοδος οφείλεται στο σύνολο των τοπικών φορέων και της τοπικής κοινωνίας.

«Δεν είναι ένα γενικό και αόριστο αφήγημα και πολύ περισσότερο δεν παραπέμπει σε ένα μακρινό και απροσδιόριστο μέλλον. Συμβαίνει ακριβώς το αντίθετο. Πρόκειται για ένα σχέδιο που περιγράφει πλήρως τα βήματα που πρέπει να κάνουμε για να ανεβάσουμε ακόμα πιο ψηλά τον τόπο μας, ενώ ο χρονικός ορίζοντάς του φτάνει μέχρι το 2028, δηλαδή τρία χρόνια από σήμερα. Και όπως καταλαβαίνετε, τα τρία χρόνια για τον σχεδιασμό μίας διοίκησης και την πορεία μίας Περιφέρειας, συνιστούν ένα μικρό χρονικό μέγεθος, κάτι που κάθε άλλο ως μακρινό και πολύ οραματικό μπορεί να χαρακτηριστεί» σημείωσε μεταξύ άλλων.

«Η αύξηση των επιχειρήσεων στον τόπο μας που συνεπάγεται και μία εξίσου ισχυρή αύξηση θέσεων εργασίας, το γεγονός πως η Δυτική Ελλάδα είναι 4η στην Ελλάδα με τις περισσότερες νεοφυείς επιχειρήσεις, αλλά και 4η σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις, ότι για πρώτη φορά στα χρονικά αποκτήσαμε και συνεχίσουμε να διαμορφώνουμε εναλλακτικές οδούς παροχής ενέργειας, ακόμα και το γεγονός ότι – προσέξτε – βρισκόμαστε στην θέση 11 σε όλη την Ευρώπη και στη θέση 170 παγκοσμίως ως περιοχή παραγωγής καινοτομίας και μάλιστα, παρουσιάζοντας βελτίωση κατά 14% από το 2018, αποτελούν ισχυρές αποδείξεις της καλής δουλειάς που έχει γίνει μέχρι τώρα, αλλά και ενός τόπου που, όπως έχω τονίσει πολλές φορές, διαθέτει ανθρώπους που διψάνε για ανάπτυξη και ικανότατα μυαλά» τόνισε ο κ. Φαρμάκης.

Αναφερόμενος από την άλλη πλευρά στις προκλήσεις που υπάρχουν, ο Περιφερειάρχης, έθεσε ως παραδείγματα την ανάγκη εκσυγχρονισμού και μετασχηματισμού του πρωτογενούς τομέα, όπως και την ανάγκη ενίσχυσης του δευτερογενούς τομέα. «Δεν πρέπει να κρύβουμε ότι στη Δυτική Ελλάδα έχουμε έναν σχετικά περιορισμένο δευτερογενή τομέα και ότι ενώ έχουμε μία ισχυρή αγροτική παραγωγή, η αγροδιατροφική μεταποίηση είναι αδύναμη και σαφέστατα πρέπει να βελτιωθεί, ειδικά με την παρουσία ισχυρών και σύγχρονων μονάδων» σημείωσε χαρακτηριστικά.

Ερχόμενος στα στοιχεία διαχείρισης της Περιφέρειας, ο κ. Φαρμάκης έκανε λόγο για μία εντυπωσιακή πορεία, τονίζοντας μεταξύ άλλων ότι τα έσοδα, από 228,1 εκατ. ευρώ το 2019 έφτασαν στα 463,2 εκατ. ευρώ το 202, ενώ οι επιχορηγήσεις από εθνικούς και ευρωπαϊκούς πόρους, από 39,5 εκατ. ευρώ το 2019 έφτασαν στα 290,1 εκ. ευρώ το 2024, γεγονός που συνιστά αύξηση 650%! Ακόμα, σχετικά με την εξυγίανση των οικονομικών της Περιφέρειας, υπογράμμισε ότι οι οφειλές, από 2,41 εκατ. ευρώ το 2019 μειώθηκαν σε μόλις 250.629 ευρώ το 2024.

Τέλος, σχετικά με την εξέλιξη των προγραμμάτων, υπογράμμισε ότι Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων έφτασε στα 132,2 εκατ. ευρώ το 2024 καταγράφοντας ιστορικό ρεκόρ, το ΕΣΠΑ 2014 – 2020, με αρχικό προϋπολογισμό 449,3 εκατ. ευρώ, έκλεισε με έργα και δράσεις ύψους 509,1 εκατ. ευρώ και το ΕΣΠΑ 2021-2027 που είναι σε εξέλιξη, είναι συνολικού προϋπολογισμού 628,4 εκατ. ευρώ και μέχρι το τέλος του 2024 είχαν ενταχθεί έργα και δράσεις ύψους 310 εκατ. ευρώ, ποσό δηλαδή που αντιστοιχεί στο 50% του προγράμματος.

«Η Δυτική Ελλάδα βρίσκεται σε ένα κρίσιμο σταυροδρόμι. Διαθέτει σημαντικά πλεονεκτήματα, αλλά καλείται να αντιμετωπίσει και δομικά προβλήματα. Σήμερα που μιλάμε, τέλη Νοεμβρίου του 2025, όλα τα στοιχεία δείχνουν πως το νερό μπήκε στο αυλάκι και ο τόπος μας μπορεί να γνωρίσει μία ισχυρή ανάπτυξη τα επόμενα χρόνια, στηριζόμενη στην επιχειρηματικότητα και στην προσέλκυση επενδύσεων, στην αναβάθμιση και στον μετασχηματισμό του αγροδιατροφικού και του πρωτογενούς τομέα, καθώς και στην αξιοποίηση του πολιτισμού και του τουρισμού ως βασικών μοχλών περιφερειακής ανάπτυξης. Παράλληλα, απαιτείται ενίσχυση της κλιματικής ανθεκτικότητας και προώθηση της πράσινης μετάβασης, επένδυση στην καινοτομία, στον ψηφιακό μετασχηματισμό και στην εξωστρέφεια, καθώς και ενδυνάμωση της κοινωνικής συνοχής, της ευημερίας και της ποιότητας ζωής. Επίσης, η Περιφέρεια είναι σήμερα ένας αυτοδιοικητικός μηχανισμός που, παρά τα εμπόδια, την γραφειοκρατία και όλα τα δομικά προβλήματα του ευρύτερου δημόσιου τομέα, κινείται με μεγάλες ταχύτητες για να καλύπτει όλο και περισσότερο χαμένο έδαφος και τελικά, να προσφέρει όσο περισσότερα μπορεί στην τοπική οικονομία και κοινωνία» ανέφερε ο κ. Φαρμάκης, καταλήγοντας ως εξής: «Ο στόχος είναι ξεκάθαρος. Ανάπτυξη, δουλειές, εισοδήματα. Ο κόσμος να ζει καλύτερα σε έναν πιο όμορφο τόπο. Προς αυτόν τον στόχο βαδίζουμε τα τελευταία έξι χρόνια, χωρίς μαγικά ραβδιά, παρά μόνο με πολλή – πολλή δουλειά. Και προς αυτόν τον στόχο θα συνεχίσουμε την πορεία. Η επόμενη τριετία, μέχρι το 2028, μπορεί να μας φτάσει ακόμα πιο κοντά εκεί που όλοι θέλουμε».