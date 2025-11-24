Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη
Αγγελίες
Μην ψάχνεις, βρες στο
THE BEST

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

/

Κασσελάκης για βιβλίο Τσίπρα: «Η Ιθάκη θα είναι Τιτανικός» - Τι απαντά για Μπέττυ και Τάιλερ

Κασσελάκης για βιβλίο Τσίπρα: «Η Ιθάκη θ...

Ο Στέφανος Κασσελάκης εξαπολύει επίθεση στον Αλέξη Τσίπρα μέσω βίντεο στα social media

Επίθεση στον Αλέξη Τσίπρα για τα όσα γράφει στο βιβλίο του «Ιθάκη» εξαπολύει ο Στέφανος Κασσελάκης, ο οποίος μεταξύ άλλων κατηγορεί τον πρώην πρωθυπουργό για «κρεσέντο ομοφοβικού κουτσομπολιού».

 Ο Στέφανος Κασσελάκης χαρακτηρίζει το βιβλίο «αυτοαναφορικό πόνημα-πλυντήριο» και υποστηρίζει ότι η «Ιθάκη» θα «καταλήξει να είναι Τιτανικός για το πανάκριβο rebranding του».

 Την ίδια στιγμή ισχυρίζεται ότι ο Αλέξης Τσίπρας επιδόθηκε σε «κρεσέντο ομοφοβικού κουτσομπολιού» καθώς «υποστηρίζει ότι ο σύζυγός μου Τάιλερ ρώτησε τη σύζυγό του Μπέττυ πώς θα πρέπει να μεγαλώσει τα παιδιά μας στο Μαξίμου. Προφανώς τα αγγλικά της Μπέττυς είναι λίγο χειρότερα από του Αλέξη καθώς ο Τάιλερ τη ρωτούσε όπως ήταν να μεγαλώνουν τα δικά τους παιδιά όταν εκείνοι ήταν στο Μαξίμου» ισχυρίζεται μεταξύ άλλων ο πρόεδρος του Κινήματος Δημοκρατίας.

Αναλυτικά το βίντεο που δημοσίευσε ο Στέφανος Κασσελάκης

Ειδήσεις Τώρα

Ξεπουλάει στα βιβλιοπωλεία της Πάτρας το βιβλίο Ιθάκη του Αλέξη Τσίπρα - Τι λένε όσοι το αγοράζουν - ΒΙΝΤΕΟ

Αιτωλοακαρνανία: Συνεχή κρούσματα ευλογιάς σε περιοχές του Δήμου Μεσολογγίου και Χάλκεια

Λουτράκι: Συγγνώμη ζήτησε η δασκάλα που κατήγγειλε τον 6χρονο

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

#tags Αλέξης Τσίπρας Στέφανος Κασσελάκης Βιβλίο

Ειδήσεις