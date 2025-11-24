Κασσελάκης για βιβλίο Τσίπρα: «Η Ιθάκη θα είναι Τιτανικός» - Τι απαντά για Μπέττυ και Τάιλερ

Ο Στέφανος Κασσελάκης εξαπολύει επίθεση στον Αλέξη Τσίπρα μέσω βίντεο στα social media
Επίθεση στον Αλέξη Τσίπρα για τα όσα γράφει στο βιβλίο του «Ιθάκη» εξαπολύει ο Στέφανος Κασσελάκης, ο οποίος μεταξύ άλλων κατηγορεί τον πρώην πρωθυπουργό για «κρεσέντο ομοφοβικού κουτσομπολιού».
Ο Στέφανος Κασσελάκης χαρακτηρίζει το βιβλίο «αυτοαναφορικό πόνημα-πλυντήριο» και υποστηρίζει ότι η «Ιθάκη» θα «καταλήξει να είναι Τιτανικός για το πανάκριβο rebranding του».
Την ίδια στιγμή ισχυρίζεται ότι ο Αλέξης Τσίπρας επιδόθηκε σε «κρεσέντο ομοφοβικού κουτσομπολιού» καθώς «υποστηρίζει ότι ο σύζυγός μου Τάιλερ ρώτησε τη σύζυγό του Μπέττυ πώς θα πρέπει να μεγαλώσει τα παιδιά μας στο Μαξίμου. Προφανώς τα αγγλικά της Μπέττυς είναι λίγο χειρότερα από του Αλέξη καθώς ο Τάιλερ τη ρωτούσε όπως ήταν να μεγαλώνουν τα δικά τους παιδιά όταν εκείνοι ήταν στο Μαξίμου» ισχυρίζεται μεταξύ άλλων ο πρόεδρος του Κινήματος Δημοκρατίας.
Αναλυτικά το βίντεο που δημοσίευσε ο Στέφανος Κασσελάκης
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr