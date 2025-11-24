Κασσελάκης για βιβλίο Τσίπρα: «Η Ιθάκη θα είναι Τιτανικός» - Τι απαντά για Μπέττυ και Τάιλερ

Επίθεση στον Αλέξη Τσίπρα για τα όσα γράφει στο βιβλίο του «Ιθάκη» εξαπολύει ο Στέφανος Κασσελάκης, ο οποίος μεταξύ άλλων κατηγορεί τον πρώην πρωθυπουργό για «κρεσέντο ομοφοβικού κουτσομπολιού».

Ο Στέφανος Κασσελάκης χαρακτηρίζει το βιβλίο «αυτοαναφορικό πόνημα-πλυντήριο» και υποστηρίζει ότι η «Ιθάκη» θα «καταλήξει να είναι Τιτανικός για το πανάκριβο rebranding του».

Την ίδια στιγμή ισχυρίζεται ότι ο Αλέξης Τσίπρας επιδόθηκε σε «κρεσέντο ομοφοβικού κουτσομπολιού» καθώς «υποστηρίζει ότι ο σύζυγός μου Τάιλερ ρώτησε τη σύζυγό του Μπέττυ πώς θα πρέπει να μεγαλώσει τα παιδιά μας στο Μαξίμου. Προφανώς τα αγγλικά της Μπέττυς είναι λίγο χειρότερα από του Αλέξη καθώς ο Τάιλερ τη ρωτούσε όπως ήταν να μεγαλώνουν τα δικά τους παιδιά όταν εκείνοι ήταν στο Μαξίμου» ισχυρίζεται μεταξύ άλλων ο πρόεδρος του Κινήματος Δημοκρατίας.

Αναλυτικά το βίντεο που δημοσίευσε ο Στέφανος Κασσελάκης