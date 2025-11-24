Βιβλίο Τσίπρα: «Εσύ Βελουχιώτης, εγώ Ζέρβας» - Το παρασκήνιο της συμμαχίας ΣΥΡΙΖΑ–ΑΝΕΛ - Το σχόλιο Καμμένου για την «Ιθάκη»

«Ο Πάνος Καμμένος στάθηκε με θεσμική συνέπεια απέναντι μου και στήριξε τη λειτουργία της κυβέρνησης μας χωρίς να δημιουργεί προβλήματα στην καθημερινή συνοχή της», τονίζει μεταξύ άλλων στην «Ιθάκη» ο Αλέξης Τσίπρας, αναφερόμενος στον πρώην κυβερνητικό εταίρο του, ενώ αποκαλύπτει τον λόγο που δεν προχώρησε η συνεργασία με τον Σταύρο Θεοδωράκη.

Ο κ. Τσίπρας, στο βιβλίο του, κάνει ειδική αναφορά στις εκλογές του Ιανουαρίου του 2015, όταν είχε δύο ραντεβού: ένα με τον Πάνο Καμμένο και ένα με τον Σταύρο Θεοδωράκη. Συγκεκριμένα, για την συνάντησή του και τα όσα ειπώθηκαν με τον Πάνο Καμμένο στην Κουμουνδούρου ο Αλέξης Τσίπρας αναφέρει: «Εγώ θέλω το Υπουργείο Άμυνας και δεν θα σου βάλω κανέναν όρο, δεν θέλω να είμαι αντιπρόεδρος της κυβέρνησης. Θέλω το Υπουργείο Άμυνας γιατί αυτό ήταν το όνειρό μου. Θέλω να συμμετέχω σε αυτή την προσπάθεια. Μαζί θα φτιάξουμε μια νέα εθνική ενότητα. Εσύ θα είσαι ο Άρης Βελουχιώτης και εγώ ο Ναπολέων Ζέρβας».

Ο κ. Τσίπρας εξιστορεί λέγοντας πως «πέρα από τις συνηθισμένες υπερβολές του, που τις ανέμενα, ομολογώ ότι με εξέπληξε η στάση του… Ηρέμησε, Πάνο! Σ’ ευχαριστώ και μου ακούγεται πολύ ωραίο όλο αυτό για την εθνική συμφιλίωση, αλλά τώρα χρειάζομαι τη μέγιστη δυνατή στήριξη και πλειοψηφία. Καταλαβαίνεις γιατί. Σκέφτομαι, λοιπόν, να προτείνω και στον Θεοδωράκη να συμμετάσχει στην κυβέρνηση». «Μην τον φέρεις αυτόν. Θα μας διαλύσει, θα τα δίνει όλα στους έξω» (σ.σ. απάντησε ο Καμμένος ). Σε άλλο σημείο λέει: «Όμως όσα φέρνει η ώρα δεν τα φέρνει ο χρόνος. Ανεβαίνοντας με τα πόδια τις σκάλες της Κουμουνδούρου, κάποια στιγμή ο Θεοδωράκης φτάνει στον όροφο που ήταν το γραφείο του Λαφαζάνη. Τον συναντάει στον διάδρομο και ο Λαφαζάνης του απευθύνεται: «Τι θες εσύ εδώ; Μην κάνεις τον κόπο, πρόλαβε ο άλλος». «Τι εννοείς;», απαντάει εκείνος, «Ήταν πάνω με τον Καμμένο. Τελείωσε, τα βρήκαμε», του είπε.

Η ανάρτηση Καμμένου για την «Ιθάκη»

Ο πρώην υπουργός και πρώην πρόεδρος των ΑΝΕΛ, φαίνεται ότι ήδη έχει ξεκινήσει να διαβάσει το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα, καθώς ανέβασε μία φωτογραφία στον προσωπικό του λογαριασμό στο X, με ένα ζευγάρι κόκκινα γυαλιά τοποθετημένα πάνω στο εξώφυλλο. «Το κλειδί για το 2015 είναι το τηλεφώνημα με τον Πρόεδρο Ομπάμα από τις Βρυξέλλες…» γράφει ο Πάνος Καμμένος.