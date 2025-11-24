Λουτράκι: Συγγνώμη ζήτησε η δασκάλα που κατήγγειλε τον 6χρονο

"Ασχολούμαι με τα θεία εδώ και 5 χρόνια για να πάρω δύναμη, κουράγιο και παρηγοριά στα βάσανα και στις δυσκολίες της ζωής μου. Βασανίστηκα πολύ και ακόμη βασανίζομαι" υποστήριξε
Η δασκάλα από σχολείο στο Λουτράκι, ζήτησε συγγνώμη από την οικογένεια του 6χρονου και από το ίδιο το παιδί, το οποίο νωρίτερα είχε καταγγείλει ότι την είχε αγγίξει ακατάλληλα την ώρα του μαθήματος.
Η εκπαιδευτικός, που είχε χαρακτηρίσει το παιδί «μελλοντικό βιαστή», δήλωσε σήμερα (24/11/2025) στην εκπομπή «Το Πρωινό» του ΑΝΤ1 πως λυπάται αν πλήγωσε την οικογένεια, αλλά τόνισε ότι δεν μετανιώνει για όσα είπε.
«Μου δίνει δύναμη ο Ιησούς. Εύχομαι όλος ο κόσμος να είναι χαρούμενος και ευτυχισμένος, μέσα σε αυτούς ο 6χρονος και οι γονείς του. Αγαπάμε όλα τα παιδάκια του κόσμου, έκανα την καταγγελία για προστασία, δεν θέλω να επεκταθώ. Συγγνώμη αν στεναχώρησα την οικογένεια και αν προκάλεσα αναστάτωση. Δεν έχω μετανιώσει. Αγαπώ όλον τον κόσμο», είπε αρχικά.
«Ασχολούμαι με τα θεία εδώ και 5 χρόνια για να πάρω δύναμη, κουράγιο και παρηγοριά στα βάσανα και στις δυσκολίες της ζωής μου. Βασανίστηκα πολύ και ακόμη βασανίζομαι. Πέρασα δύσκολα από έναν αποτυχημένη γάμο που κράτησε 30 χρόνια. Ήμουν κακοποιημένη γυναίκα, δυστυχισμένη με έναν ναρκισσιστή και βίαιο άνδρα που με χειραγωγούσε και από φόβο δεν μίλαγα. Η οικογένειά μου ήταν άθεη και μου έλεγαν γιατί ασχολούμαι με αυτά. Όταν έχεις σχέση με νάρκισσο, μεγαλώνεις τα παιδιά σου μόνη σου. Έχω 2 παιδιά» σχολίασε εκφράζοντας πως δεν είναι θεούσα όπως την αποκάλεσαν αλλά θεοσεβούμενη.
