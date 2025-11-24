Λουτράκι: Συγγνώμη ζήτησε η δασκάλα που κατήγγειλε τον 6χρονο

Η δασκάλα από σχολείο στο Λουτράκι, ζήτησε συγγνώμη από την οικογένεια του 6χρονου και από το ίδιο το παιδί, το οποίο νωρίτερα είχε καταγγείλει ότι την είχε αγγίξει ακατάλληλα την ώρα του μαθήματος.

Η εκπαιδευτικός, που είχε χαρακτηρίσει το παιδί «μελλοντικό βιαστή», δήλωσε σήμερα (24/11/2025) στην εκπομπή «Το Πρωινό» του ΑΝΤ1 πως λυπάται αν πλήγωσε την οικογένεια, αλλά τόνισε ότι δεν μετανιώνει για όσα είπε.

«Μου δίνει δύναμη ο Ιησούς. Εύχομαι όλος ο κόσμος να είναι χαρούμενος και ευτυχισμένος, μέσα σε αυτούς ο 6χρονος και οι γονείς του. Αγαπάμε όλα τα παιδάκια του κόσμου, έκανα την καταγγελία για προστασία, δεν θέλω να επεκταθώ. Συγγνώμη αν στεναχώρησα την οικογένεια και αν προκάλεσα αναστάτωση. Δεν έχω μετανιώσει. Αγαπώ όλον τον κόσμο», είπε αρχικά.