Πάτρα: 252 άτομα στον Ξενώνα Φιλοξενίας Γυναικών Θυμάτων Βίας και των παιδιών τους στα 12 χρόνια λειτουργίας του

Παγκόσμια Ημέρα για την εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών η αυριανή (25 Νοεμβρίου) και ο Ξενώνας Φιλοξενίας Γυναικών Θυμάτων Βίας και των παιδιών τους, του Δήμου Πατρέων, που φέτος συμπλήρωσε 12 χρόνια λειτουργίας πραγματοποιεί δράση ευαισθητοποίησης, μαζί με το Συμβουλευτικό Κέντρο Γυναικών Πάτρας του ΚΕΘΙ.

Συγκεκριμένα, θα προβληθεί το ντοκιμαντέρ «TACK», της Βάνιας Τέρνερ, αύριο, Τρίτη 25 Νοεμβρίου, στις 7 μ.μ. στην Αγορά Αργύρη, με στόχοι την ενίσχυση της ενημέρωσης και της κοινωνικής ευαισθησίας για την έμφυλη βία.

Ο Ξενώνας Φιλοξενίας Γυναικών Θυμάτων Βίας και των παιδιών τους, του Δήμου Πατρέων, στα 12 χρόνια λειτουργίας του (1η Νοεμβρίου 2013), έχει φιλοξενήσει συνολικά 252 άτομα (113 γυναίκες και 139 παιδιά), αναφέρει με ανακοίνωσή του ο Δήμος Πατρέων. Και συνεχίζει: Παρέχει ασφαλή φιλοξενία, ψυχοκοινωνική στήριξη, συμβουλευτική ένταξης στην εργασία και πρόσβαση σε νομική υποστήριξη, λειτουργώντας 24 ώρες το 24ωρο, όλο το χρόνο.

Οι γυναίκες που μπορούν να απευθυνθούν:

- Στα Συμβουλευτικά Κέντρα Γυναικών της Γ. Γραμματείας Ισότητας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΓΓΙΑΔ) και στην τηλεφωνική γραμμή SOS 15900

- Στα Συμβουλευτικά Κέντρα Γυναικών και τις Κοινωνικές Υπηρεσίες των Δήμων

- Στο Συμβουλευτικό Κέντρο Ατόμου και Οικογένειας του Κοινωνικού Οργανισμού του Δήμου Πατρέων

- στο Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΕΚΚΑ)

- Στα Κέντρα Κοινότητας των Δήμων.

Η διεύθυνση του Ξενώνα παραμένει απόρρητη για λόγους ασφαλείας.