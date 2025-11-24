Πότε πέφτουν φέτος Black Friday και Cyber Monday

Λίγες ημέρες απομένουν μέχρι τη φετινή Black Friday η οποία φέτος πέφτει την τελευταία Παρασκευή του μήνα, στις 28 Νοεμβρίου, ενώ η Cyber Monday ακολουθεί την 1η Δεκεμβρίου 2025.

Εξαιτίας της κατάργησης των ενδιάμεσων εκπτώσεων, πολλές επιχειρήσεις έχουν ήδη ξεκινήσει τις εκπτωτικές ενέργειες.

Παραδοσιακά, η Black Friday δίνει έμφαση σε οικιακές συσκευές και είδη σπιτιού, αν και πλέον οι εκπτώσεις έχουν επεκταθεί και σε άλλους κλάδους, όπως ρούχα και υποδήματα. Η Cyber Monday, αντίθετα, αφορά κυρίως προϊόντα τεχνολογίας, gadgets, λογισμικό και ψηφιακές συνδρομές.

Λειτουργία καταστημάτων στις 30/11

Την Κυριακή 30 Νοεμβρίου τα καταστήματα μπορούν προαιρετικά να λειτουργήσουν, δίνοντας στους καταναλωτές τη δυνατότητα να κάνουν τις αγορές τους και μέσα στο Σαββατοκύριακο. Επειδή η λειτουργία δεν είναι υποχρεωτική, καλό είναι οι ενδιαφερόμενοι να ελέγχουν εκ των προτέρων ποια καταστήματα θα είναι ανοιχτά.

Ωστόσο την Κυριακή 30 Νοεμβρίου 2025 η Πάτρα τιμά τον Πολιούχο και Προστάτη της, Άγιο Ανδρέα, και, όπως κάθε χρόνο, η ημέρα αυτή αποτελεί τοπική αργία.

Κατά συνέπεια, τα καταστήματα στην Πάτρα θα παραμείνουν κλειστά την Κυριακή 30 Νοεμβρίου.