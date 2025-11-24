Ξεπουλάει στα βιβλιοπωλεία της Πάτρας το βιβλίο Ιθάκη του Αλέξη Τσίπρα - Τι λένε όσοι το αγοράζουν - ΒΙΝΤΕΟ

Τι αναφέρει στο βιβλίο του και ποιοι το αγοράζουν
Στα βιβλιοπωλεία κυκλοφορεί από σήμερα το νέο βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα με τίτλο «Ιθάκη», το οποίο ήδη προκαλεί έντονο ενδιαφέρον, κυρίως λόγω των αναφορών του πρώην πρωθυπουργού σε στενούς του συνεργάτες της περιόδου 2015.
Ο Αλέξης Τσίπρας ασκεί σαφή κριτική στη Ζωή Κωνσταντοπούλου, τον Γιάνη Βαρουφάκη, τον Παναγιώτη Λαφαζάνη και άλλα πρόσωπα που διαδραμάτισαν καθοριστικό ρόλο στα γεγονότα εκείνης της περιόδου.
Στα βιβλιοπωλεία της Πάτρας υπήρχε λίστα αναμονής από τις προηγούμενες ημέρες, ενώ από νωρίς σήμερα (Δευτέρα 24.11) έχουν φύγει δεκάδες αντίτυπα του βιβλίου, που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Gutenberg. Ήδη έχουν εξαντληθεί 5.000 αντίτυπα και τυπώνονται και νέα.
Ανάρπαστο το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα
Κεντρικό σημείο των αφηγήσεών του αποτελεί το δημοψήφισμα, αλλά και οι τότε προτάσεις για τον έλεγχο της Τράπεζας της Ελλάδος από τον Παναγιώτη Λαφαζάνη. Παράλληλα, ο πρώην πρωθυπουργός επανέρχεται στην ιδέα των «κουπονιών» που, σύμφωνα με τον ίδιο, είχε εισηγηθεί ο Γιάνης Βαρουφάκης ως εναλλακτικό μηχανισμό αντί καταβολής συντάξεων. Ο κ.κ Τσίπρας περιγράφει μάλιστα τη σφοδρή αντίδραση του Λαφαζάνη προς τον τότε υπουργό Οικονομικών, επισημαίνοντας ότι ο Βαρουφάκης επιθυμούσε να μεταφέρει τις θεωρίες παιγνίων και τα μαθηματικά μοντέλα που δίδασκε στο πανεπιστήμιο «στο πεδίο της μάχης».
Σε ό,τι αφορά τη Ζωή Κωνσταντοπούλου, ο Αλέξης Τσίπρας υπογραμμίζει ότι είχε ήδη μετανιώσει που της είχε προτείνει τη θέση της Προέδρου της Βουλής. Όπως σημειώνει, η επιλογή αυτή έγινε στο πλαίσιο μιας προσπάθειας να δοθεί εικόνα ανανέωσης και δυναμισμού, ωστόσο η μετέπειτα στάση της —με χαρακτηριστικό παράδειγμα τις «σκόπιμες καθυστερήσεις» κατά την άνοδό της στην έδρα— δημιούργησε σοβαρές τριβές.
