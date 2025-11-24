Ξεπουλάει στα βιβλιοπωλεία της Πάτρας το βιβλίο Ιθάκη του Αλέξη Τσίπρα - Τι λένε όσοι το αγοράζουν - ΒΙΝΤΕΟ

Στα βιβλιοπωλεία κυκλοφορεί από σήμερα το νέο βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα με τίτλο «Ιθάκη», το οποίο ήδη προκαλεί έντονο ενδιαφέρον, κυρίως λόγω των αναφορών του πρώην πρωθυπουργού σε στενούς του συνεργάτες της περιόδου 2015.

Ο Αλέξης Τσίπρας ασκεί σαφή κριτική στη Ζωή Κωνσταντοπούλου, τον Γιάνη Βαρουφάκη, τον Παναγιώτη Λαφαζάνη και άλλα πρόσωπα που διαδραμάτισαν καθοριστικό ρόλο στα γεγονότα εκείνης της περιόδου.

Στα βιβλιοπωλεία της Πάτρας υπήρχε λίστα αναμονής από τις προηγούμενες ημέρες, ενώ από νωρίς σήμερα (Δευτέρα 24.11) έχουν φύγει δεκάδες αντίτυπα του βιβλίου, που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Gutenberg. Ήδη έχουν εξαντληθεί 5.000 αντίτυπα και τυπώνονται και νέα.