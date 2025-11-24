Ραγδαία η άνοδος κρουσμάτων γρίπης- Συναγερμός στις υγειονομικές αρχές

Η Ευρώπη αντιμετωπίζει φέτος μια ασυνήθιστα πρόωρη έξαρση γρίπης, με τα κρούσματα να εμφανίζονται τρεις έως τέσσερις εβδομάδες νωρίτερα σε σχέση με τις προηγούμενες περιόδους.

Στο επίκεντρο της ανησυχίας βρίσκεται το νέο υποστέλεχος Κ του A(H3N2), το οποίο φαίνεται να κυριαρχεί και να διαδίδεται με ιδιαίτερη ταχύτητα.

Το υποστέλεχος αυτό ανήκει στον ιδιαίτερα μεταδοτικό υπότυπο Α H3N2, γεγονός που, σε συνδυασμό με την πρόωρη δραστηριότητα της γρίπης, αυξάνει σημαντικά τον κίνδυνο για τη φετινή εποχική περίοδο. Οι επιστήμονες εκφράζουν φόβους ότι η επιδημία ενδέχεται να είναι πιο έντονη από άλλες χρονιές.

Το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νοσημάτων (ECDC) προειδοποιεί ότι ο χρόνος είναι πλέον περιορισμένος και καλεί όσους ανήκουν σε ευπαθείς κατηγορίες να προχωρήσουν άμεσα σε εμβολιασμό, προκειμένου να ενισχύσουν την άμυνα του οργανισμού τους πριν η γρίπη εξαπλωθεί ακόμη περισσότερο.

«Τα κρούσματα γρίπης αυξάνονται πολύ νωρίτερα από το συνηθισμένο και ο χρόνος είναι κρίσιμος», τονίζει ο Edoardo Colzani, Επικεφαλής του Τμήματος Αναπνευστικών Ιών του ECDC.

«Αν ανήκετε στις ευπαθείς ομάδες, μην περιμένετε. Ο εμβολιασμός τώρα είναι ένας από τους πιο αποτελεσματικούς τρόπους προστασίας από σοβαρή νόσηση τον φετινό χειμώνα», προσθέτει.

Παρά την αβεβαιότητα που παραμένει για τον συνολικό αντίκτυπο της επερχόμενης περιόδου γρίπης, το ECDC προετοιμάζεται για το ενδεχόμενο μιας πιο έντονης και επιβαρυντικής επιδημιολογικής εικόνας σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια, ειδικά σε περίπτωση χαμηλής εμβολιαστικής κάλυψης.

Ένας μεγαλύτερος αριθμός λοιμώξεων από το συνηθισμένο εκτιμάται ότι θα δημιουργούσε πρόσθετη πίεση στα ήδη επιβαρυμένα συστήματα υγείας.

Συστάσεις του ECDC για τον εμβολιασμό της γρίπης

Εμβολιασμός των ατόμων που διατρέχουν υψηλότερο κίνδυνο σοβαρής νόσου χωρίς καθυστέρηση. Αυτές οι ομάδες περιλαμβάνουν άτομα άνω των 65 ετών, έγκυες, άτομα με υποκείμενα και χρόνια νοσήματα ή άτομα με ανοσοκαταστολή, καθώς και άτομα που ζουν σε κλειστά περιβάλλοντα, όπως μονάδες μακροχρόνιας φροντίδας.

Εμβολιασμός όλων των επαγγελματιών υγείας και όσων εργάζονται σε δομές μακροχρόνιας φροντίδας.

Ενίσχυση των σχεδίων ετοιμότητας και των μέτρων πρόληψης και ελέγχου σε χώρους υγείας και σε μονάδες φροντίδας, με σύσταση για χρήση μάσκας από προσωπικό και επισκέπτες όταν αυξάνεται η κυκλοφορία αναπνευστικών ιών.

Άμεση χορήγηση αντιικών φαρμάκων σε ασθενείς υψηλού κινδύνου, προκειμένου να μειωθούν οι πιθανότητες εμφάνισης επιπλοκών.

Χρήση αντιικών ως προφύλαξη σε περίπτωση επιδημιών σε κλειστά περιβάλλοντα, όπως μονάδες μακροχρόνιας φροντίδας.

Προώθηση σαφούς και στοχευμένης επικοινωνίας σχετικά με τον εμβολιασμό και τη λήψη μέτρων προστασίας.