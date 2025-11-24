Πάτρα: Ποιο κατάστημα παίρνει τη θέση του ιστορικού «Μασασούρα»

Μια νέα ψησταριά ετοιμάζεται να ανοίξει τις πόρτες της στον κόμβο του πρώην ΤΕΙ, παίρνοντας τη θέση του ιστορικού«Μασασούρα», ο οποίος έκλεισε πριν από μερικούς μήνες ύστερα από πολλά χρόνια λειτουργίας.

Οι εργασίες στο χώρο βρίσκονται στην τελική τους φάση και, σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, το άνοιγμα του καταστήματος αναμένεται να πραγματοποιηθεί στις 5 ή 6 Δεκεμβρίου, εφόσον δεν υπάρξει κάποια καθυστέρηση της τελευταίας στιγμής.

Παράλληλα, οι ιδιοκτήτες έχουν ήδη ξεκινήσει διαδικασία αναζήτησης προσωπικού. Πίσω από τη νέα ψησταρία βρίσκονται οι Αλέξης Παπαγιαννόπουλος και Δημήτρης Φούφουλας.